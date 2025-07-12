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США ввели беспрецедентные санкции: кто попал в немилость Трампу

Госдепартамент США объявил о введении беспрецедентных визовых санкций против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля

12 июля 2025, 15:31
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Кравцев Сергей

США ввели жесткие визовые санкции против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля и других высокопоставленных чиновников режима. Эти меры стали ответом на действия властей во время протестов, произошедших в 2021 году. Об этом сообщает издание LeMonde.

США ввели беспрецедентные санкции: кто попал в немилость Трампу

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Государственный департамент США объявил о введении беспрецедентных визовых санкций против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Среди причин — нарушение прав человека и подавление свободы выражения мнений на Кубе.

Данное решение было принято в ответ на жестокое подавление протестов, которые всколыхнули остров в июле 2021 года.

Вместе с президентом под ограничения попали и ключевые представители власти. Речь идет о министрах обороны и внутренних дел, которые активно участвовали в подавлении массовых акций протеста.

Введенные санкции включают запрет на въезд в США для упомянутых лиц и замораживание их активов в США.

Данное решение является очередным шагом в усилении давления на кубинское правительство с целью заставить его прекратить репрессии против граждан и начать реальные реформы.

В Вашингтоне отмечают, что поддерживают стремление кубинского народа к свободе и демократии, а также призывают международное сообщество присоединиться к давлению на режим Диаса-Канеля.

В то же время в Гаване такие санкции расценивают как вмешательство во внутренние дела страны и попытки дестабилизировать ситуацию. Пока неизвестно, как именно отреагирует кубинское правительство на эти жесткие ограничения и приведут ли они к изменениям в политике режима.

Напомним, что протесты 2021 года стали самыми массовыми за последние десятилетия на Кубе — люди вышли на улицы, требуя улучшения экономической ситуации, большей свободы и реформ. В ответ власти применили силу, задерживая тысячи мирных демонстрантов, что вызвало международное осуждение и резкую реакцию со стороны США.

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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2025/07/12/les-etats-unis-sanctionnent-le-president-des-ministres-et-hauts-responsables-cubains-quatre-ans-apres-des-manifestations-historiques_6620742_3210.html
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