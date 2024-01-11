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США ввели новые санкции против оборонки РФ: детали

Штаты ввели новые ограничения против российской оборонки

сегодня, 21:15
Автор:
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Марьян Ощановский
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Правительство США ввело новые санкции против активов Министерства обороны и объектов военно-промышленного комплекса России. Соответствующее решение американское правительство приняло 11 января, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на министерство финансов США.

США ввели новые санкции против оборонки РФ: детали

США ввели новые санкции против России. Фото из открытых источников

Сообщается, что санкционные ограничения введены против Ашулукского полигона и Владимирского перспективного военно-исследовательского комплекса.

Также Штаты ввели санкции против генерального директора ОАО "Государственная авиакомпания "224-й отдельный авиационный отряд" Владимира Михейчика.

Кроме того, Вашингтон ввел ограничения против трех российских тяжелых военно-транспортных самолетов. А именно против двух Ил-76МД и одного АН-124.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре 2023 года на временно оккупированном Крымском полуострове в результате шторма были повреждены тысячи домов. Однако российские захватчики до сих пор не выплатили компенсацию за разрушение пострадавшим крымчанам. Оккупационная администрация пообещала выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей, что в пересчете на гривны составляет всего 4,2 тысячи гривен. Однако даже это ничтожное обещание оккупационная администрация не выполнила. Российские захватчики в очередной раз продемонстрировали безразличие к проблемам местных жителей.

"Комментарии" также сообщали, что Латвия возглавит "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн", в который входят страны, оказывающие военную поддержку Украине. Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия примет ключевую роль в "коалиции дронов" в рамках формата "Рамштайн".



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Источник: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240111
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