Правительство США ввело новые санкции против активов Министерства обороны и объектов военно-промышленного комплекса России. Соответствующее решение американское правительство приняло 11 января, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на министерство финансов США.

США ввели новые санкции против России. Фото из открытых источников

Сообщается, что санкционные ограничения введены против Ашулукского полигона и Владимирского перспективного военно-исследовательского комплекса.

Также Штаты ввели санкции против генерального директора ОАО "Государственная авиакомпания "224-й отдельный авиационный отряд" Владимира Михейчика.

Кроме того, Вашингтон ввел ограничения против трех российских тяжелых военно-транспортных самолетов. А именно против двух Ил-76МД и одного АН-124.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре 2023 года на временно оккупированном Крымском полуострове в результате шторма были повреждены тысячи домов. Однако российские захватчики до сих пор не выплатили компенсацию за разрушение пострадавшим крымчанам. Оккупационная администрация пообещала выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей, что в пересчете на гривны составляет всего 4,2 тысячи гривен. Однако даже это ничтожное обещание оккупационная администрация не выполнила. Российские захватчики в очередной раз продемонстрировали безразличие к проблемам местных жителей.

"Комментарии" также сообщали, что Латвия возглавит "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн", в который входят страны, оказывающие военную поддержку Украине. Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия примет ключевую роль в "коалиции дронов" в рамках формата "Рамштайн".

