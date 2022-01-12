США ввели санкции на россиян и северокорейцев после ракетных испытаний: что беспокоит Белый дом

Соединенные Штаты ввели санкции против шести северокорейцев, одного россиянина и организации, которая, по их словам, ответственна за закупку товаров для программ вооружения Северной Кореи после серии запусков северокорейских ракет. Об этом сообщает Reuters.

Запуск гиперзвуковой ракеты в Северной Корее - Корейское центральное новостное агентство/Reuters

Министерство финансов США заявило, что эти шаги соответствуют американским усилиям, направленным на предотвращение продвижения Северной Кореей оружия массового уничтожения (ОМУ) и программ баллистических ракет.

США заявляют, что с сентября 2021 года Северная Корея произвела шесть запусков баллистических ракет, каждая из которых нарушала многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

В заявлении замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона сказано, что эти шаги направлены на "продолжение использования зарубежных представителей Северной Кореей для незаконной закупки товаров для оружия".

По его словам, последние запуски ракет по Северной Корее стали "дополнительным доказательством того, что она продолжает продвигать запрещенные программы, несмотря на призывы международного сообщества к дипломатии и денуклеаризации".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к усилению стратегических военных сил своей страны, наблюдая за испытанием гиперзвуковой ракеты, сообщают государственные СМИ Северной Кореи.

Второе испытание "гиперзвуковой ракеты" менее чем через неделю подчеркнуло новогоднюю клятву Кима поддерживать армию передовыми технологиями в то время, когда переговоры с Южной Кореей и Соединенными Штатами зашли в тупик.

Как сообщали ранее, Северная Корея выпустила в море неизвестный снаряд, что по заявлению японской береговой охраны может быть баллистической ракетой.

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