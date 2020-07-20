США ввели санкции против Кадырова

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента.

"У нас есть большой объем проверенных данных о том, что Кадыров несет персональную ответственность за многочисленные нарушения прав человека. Хоть эти истории и произошли более десяти лет назад, но мы не будем закрывать на это глаза", - написано в заявлении.

Также под санкции попала жена лидера Чечни и две его дочери. На данный момент Кадырову и членам его семьи запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки. Госдеп также призвал союзников ввести аналогичные санкции.

Как ранее сообщали "Комментарии", Рамзан Кадыров потребовал от Владимира Зеленского извинений. Кадыров требует от Зеленского извиниться за юмористический ролик, который был размещен в одном из юмористических шоу. Руководитель Чечни заявляет, что действующий президент Украины оскорбил память его отца – первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Он считает, что украинский президент должен либо подтвердить свои извинения, либо ответить перед ним.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!