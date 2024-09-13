США объявили о введении дополнительных санкций против рупора российской пропаганды RT, сотрудничающего с разведкой Кремля.

Штаты расширили санкции против российских пропагандистов. Фото из открытых источников

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что RT сотрудничает непосредственно с российской разведкой, создавшей на базе телеканала киберподразделение, ответственное за глобальные операции влияния Кремля.

Кроме того, по его словам, "рупор Кремля" ведет краудфандинговую программу, благодаря которой собирает средства для поддержки и поставки военного оборудования российским военным частям в Украине.

"Это снайперские винтовки, глушители, бронежилеты, приборы ночного видения, беспилотники, радиооборудование, места для личного вооружения, дизельные генераторы. Хотя краудфандинговая кампания открыта, скрыто то, что этой программой руководят руководители RT", — подчеркнул Энтони Блинкен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское контрнаступление в Курской области стало неожиданным для украинского подразделения. Как пишет Financial Times, российское контрнаступление, ставшее первой большой попыткой РФ отвоевать территории Курской области, сосредоточилось на левом северном фланге украинского плацдарма на участке от населенного пункта Краснооктябрьское до городов Снагость и Гордеевка. По информации издания, россияне взяли в плен как минимум 10 украинских военных.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что решение пополнять бывшими заключенными ряды ВСУ было абсолютно правильным. Пришедшие в армию из тюрьмы люди показывают положительные результаты на поле боя, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Он рассказал, что бывшие заключенные уже выполняют боевые задания в составе Третьей штурмовой, в частности, участвовали в наступательных действиях на Харьковщине.



