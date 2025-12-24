США ввели запрет для Китая на импорт дронов: как отреагировал Пекин

Федеральная комиссия связи США (FCC) ввела запрет на импорт всех беспилотных летательных аппаратов, критически важных компонентов для них, а также оборудования для связи и видеонаблюдения. Ограничения в первую очередь коснутся продукции китайских компаний, таких как SZ DJI Technology и Autel Robotics.

Дроны. Фото: из открытых источников

Министерство обороны США уже долгое время выступало за запрет дронов китайской DJI, аргументируя это возможным доступом Коммунистической партии Китая к информации, собираемой устройствами. Военные ограничили использование беспилотников DJI для служащих еще в 2017 году. Сейчас на долю DJI приходится от 70% до 90% всех коммерческих дронов в США, и, по словам экспертов, у американских компаний нет альтернатив по цене и техническим характеристикам.

Запрет ударит и по частным пользователям, и по бизнесу: многие в последние месяцы закупили дроны, аккумуляторы и запчасти, чтобы подготовиться к возможным ограничениям.

В ответ на решение FCC официальные представители Китая выразили недовольство. Официальный представитель МИД КНР Линь заявил, что США должны исправить "ошибочные действия" и обеспечить справедливые условия для китайских компаний. Аналогичную позицию заняло Министерство торговли Китая, призвав американскую сторону отменить ограничения на выдачу разрешений на импорт и продажу новых моделей дронов DJI.

Читайте также на портале "Комментарии" — Пентагон по поручению Конгресса США опубликовал новый доклад, посвященный развитию вооруженных сил Китая и потенциальным рискам для национальной безопасности Соединенных Штатов. Как сообщает Bloomberg, документ стал первой подобной оценкой, обнародованной в период второй администрации президента США Дональда Трампа.