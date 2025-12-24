США запровадили заборону Китаю на імпорт дронів: як відреагував Пекін

Федеральна комісія зв'язку США (FCC) запровадила заборону на імпорт усіх безпілотних літальних апаратів, критично важливих компонентів для них, а також обладнання для зв'язку та відеоспостереження. Обмеження в першу чергу зачеплять продукцію китайських компаній, таких як SZ DJI Technology та Autel Robotics.

Дрони. Фото: з відкритих джерел

Міністерство оборони США вже довгий час виступало за заборону дронів китайської DJI, аргументуючи це можливим доступом Комуністичної партії Китаю до інформації, яку збирають пристрої. Військові обмежили використання безпілотників DJI для службовців ще 2017 року. Зараз на частку DJI припадає від 70% до 90% усіх комерційних дронів у США, і, за словами експертів, американські компанії не мають альтернатив за ціною та технічними характеристиками.

Заборона вдарить і по приватних користувачів, і по бізнесу: багато хто останніми місяцями закупив дрони, акумулятори та запчастини, щоб підготуватися до можливих обмежень.

У відповідь на рішення FCC офіційні представники Китаю висловили невдоволення. Офіційний представник МЗС КНР Лінь заявив, що США мають виправити "помилкові дії" та забезпечити справедливі умови для китайських компаній. Аналогічну позицію зайняло Міністерство торгівлі Китаю, закликавши американську сторону скасувати обмеження на видачу дозволів на імпорт та продаж нових моделей дронів DJI.

