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США вводят новые правила въезда в страну

Власти США вводят обязательное тестирование на коронавирус и изоляцию для въезжающих в страну

сегодня, 14:00
Автор:

Сергей Медведев

Власти США вводят новые правила въезда в страну для иностранцев в связи с новым витком распространения коронавируса. Об усилении карантина и связанными с ним ограничениями сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

США вводят новые правила въезда в страну

Добро пожаловать в США/ фото James Lawler Duggan / Reuters

Новые правила вступят в силу с 26 января 2021 года. Согласно нововведениям,  все путешественники должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19, причем срок действия справки составляет не более трех дней до вылета. После прилета в США тест придется повторить — на это дается 3-5 дней. Срок обязательной изоляции для прибывших в страну составляет одну неделю.

"Тестирование до и после путешествия – критически важный уровень для замедления внедрения и распространения COVID-19. Эта стратегия соответствует нынешней фазе пандемии и более эффективно защищает здоровье американцев", – подчеркивают в CDC.

В случае, если пассажир не имеет справки об отсутствии коронавируса либо отказывается проводить тест, авиакомпании обязали отказывать таким пассажирам в посадке на борт.

В  CDC отмечают, что тестирование не исключает полностью все риски заражения, однако в комплексе мер — изоляция, ношение маски и соблюдение дистанции ведет к максимальному снижению вероятности заболевания.

Мутировавший вирус SARS-CoV-2 продолжают фиксировать в разных странах и введение дополнительных мер безопасности должно замедлить распространение вируса, считают специалисты из США.

Как сообщал портал "Комментарии", туристов, мечтающих отдохнуть в Турции, обяжут иметь при себе негативный ПЦР-тест для въезда в страну. О соответствующем требовании, которое вступило в силу с 30 декабря, сообщается на официальных страницах авиакомпании Turkish Airlines.



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Источник: https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0112-negative-covid-19-air-passengers.html?fbclid=IwAR0CQHLIScFrYCB_kCu8ttM6RhrKcfXnZTfNTsa4-ZstNpC3Pgnom2DUVNE
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