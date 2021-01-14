Власти США вводят новые правила въезда в страну для иностранцев в связи с новым витком распространения коронавируса. Об усилении карантина и связанными с ним ограничениями сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Добро пожаловать в США/ фото James Lawler Duggan / Reuters

Новые правила вступят в силу с 26 января 2021 года. Согласно нововведениям, все путешественники должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19, причем срок действия справки составляет не более трех дней до вылета. После прилета в США тест придется повторить — на это дается 3-5 дней. Срок обязательной изоляции для прибывших в страну составляет одну неделю.

"Тестирование до и после путешествия – критически важный уровень для замедления внедрения и распространения COVID-19. Эта стратегия соответствует нынешней фазе пандемии и более эффективно защищает здоровье американцев", – подчеркивают в CDC.

В случае, если пассажир не имеет справки об отсутствии коронавируса либо отказывается проводить тест, авиакомпании обязали отказывать таким пассажирам в посадке на борт.

В CDC отмечают, что тестирование не исключает полностью все риски заражения, однако в комплексе мер — изоляция, ношение маски и соблюдение дистанции ведет к максимальному снижению вероятности заболевания.

Мутировавший вирус SARS-CoV-2 продолжают фиксировать в разных странах и введение дополнительных мер безопасности должно замедлить распространение вируса, считают специалисты из США.

Как сообщал портал "Комментарии", туристов, мечтающих отдохнуть в Турции, обяжут иметь при себе негативный ПЦР-тест для въезда в страну. О соответствующем требовании, которое вступило в силу с 30 декабря, сообщается на официальных страницах авиакомпании Turkish Airlines.

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