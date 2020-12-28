Турция меняет правила въезда в страну: что понадобится туристу

Туристов, мечтающих отдохнуть в Турции, обяжут иметь при себе негативный ПЦР-тест для въезда в страну. О соответствующем требовании, которое начнет действовать с 30 декабря, сообщается на официальных страницах авиакомпании Turkish Airlines.

Докажите, что у вас нет коронавируса, и отдыхайте в Турции. Фото: Murad Sezer, Reuters

Личности, у которых не окажется отрицательного результата анализов на коронавирус, не будут допускаться к вылету вообще. Интересно, что подобные ковидные ограничения не касаются пассажиров младше 6 лет. В общем негативные ПЦР-тесты вместе с другими необходимыми для попадания на рейс документами в Турции будут требовать до 1 марта. Кроме авиасообщения, подобные правила распространяются и на морские и наземные границы страны.

Предварительно турецкие СМИ сообщали, что новые требования для путешествующих начнут действовать с 28 декабря.

Стоит отметить, что турист, желающий попасть в страну, должен пройти тестирование максимум за 72 часа до вылета. На этом акцентировал внимание министр здравоохранения Турции Фареттин Коча. По его словам, пандемия коронавируса отнюдь не уменьшает обороты, поэтому государство должно ввести дополнительные карантинные ограничения.

Кроме того, стоит отметить, что рейсы из Великобритании, Дании, Нидерландов и Южной Африки находятся в Турции под временным запретом. Таким образом турецкие власти пытается исключить нахождение в стране больных новым штаммом COVID-19.

Ранее "Комментарии" информировали, что в 2020 году более миллиона украицев посетили Турцию. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

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