США выдали своим дипломатам строгий запрет: о чем идет речь

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру воздержаться от комментирования выборов в других странах. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на внутреннюю записку, которая оказалась в распоряжении журналистов.

США. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что такое решение является серьезным отступлением от традиционного подхода США способствовать свободным и честным выборам за рубежом.

В частности, в приказе, который был направлен всем дипломатическим учреждениям США от 17 июля, говорится о том, что Государственный департамент больше не будет делать заявлений относительно выборов или сообщений в своих соцсетях, если только не будет "четкого и убедительного" внешнеполитического интереса.

"Когда уместно комментировать иностранные выборы, наше сообщение должно быть коротким, сосредоточенным на поздравлении кандидата-победителя и, когда это уместно, на праздновании общих внешнеполитических интересов. В посланиях следует избегать высказываний относительно честности или целостности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностей соответствующей страны", — говорится в сообщении, которое было обозначено, как "деликатное", но не засекреченное.

В нем также отмечается, что сообщения, связанные с выборами, должны исходить либо от самого министра, либо от спикера Госдепартамента, а также американским дипломатам запрещено делать такие заявления без четкого одобрения высшего руководства ведомства.

Кроме того, в телеграмме вспомнили речь президента США Дональда Трампа 13 мая в Эр-Рияде, в которой он раскритиковал "западных интервентов", указывающих странам Ближнего Востока, как им управлять собственными делами. Тогда он заявил, что это больше не является делом Вашингтона, поэтому он хочет наладить партнерские отношения.

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