Трамп решил действовать "агрессивно", чтобы завершить войну в Украине: в Госдепе сделали заявление

Президент США Дональд Трамп "агрессивно" будет добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Тэмми Брюс. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что президент (Трамп – ред.) – это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение завершения этого конфликта (войны России против Украины – ред.) было реализовано", – отметила представительница Госдепа США.

Брюс также отметила, что пока Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение.

При этом чиновница уточнила, что президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым для обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп недоволен действиями российского диктатора Владимира Путина касаемо Украины. Он всегда надеется на успех дипломатии, но в то же время он реалист. Такое заявление в ходе брифинга сделала спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс.

В ходе брифинга представительницу Госдепа спросили, получали ли США сигналы от РФ о заинтересованности в дипломатическом решении войны в Украине после озвучивания Трампом ультимативных угроз в адрес РФ.

"Я бы сказала, что, пожалуй, лучше всего об этом говорят высказывания президента Трампа — они дают нам наиболее непосредственное представление о том, считает ли он ситуацию позитивной и доволен ли действиями Владимира Путина. И, конечно же, мы слышали от него, что он недоволен — я бы так это охарактеризовала", — заявила Брюс.



