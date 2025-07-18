Трамп решил действовать "агрессивно", чтобы завершить войну в Украине: в Госдепе сделали заявление

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп "агрессивно" будет добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.
Тэмми Брюс. Фото: из открытых источников
Брюс также отметила, что пока Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение.
При этом чиновница уточнила, что президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым для обороны.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп недоволен действиями российского диктатора Владимира Путина касаемо Украины. Он всегда надеется на успех дипломатии, но в то же время он реалист. Такое заявление в ходе брифинга сделала спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс.
В ходе брифинга представительницу Госдепа спросили, получали ли США сигналы от РФ о заинтересованности в дипломатическом решении войны в Украине после озвучивания Трампом ультимативных угроз в адрес РФ.