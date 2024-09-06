США выделили очередной пакет помощи: что получит Украина

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 250 миллионов долларов.

Штаты предоставили еще один пакет помощи. Фото из открытых источников

Как сообщил Пентагон, пакет содержит зенитные ракеты RIM-7, ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм, противотанковые ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты3, Bradley, противоминные транспортные средства с защитой от засад (MRAP), боеприпасы для стрелкового оружия, гранаты, патрульные катера, морское учебно-тренировочное оборудование, оборудование и боеприпасы для взрывных работ, запчасти и вспомогательное оборудование.

В Пентагоне отметили, что Штаты продолжат сотрудничать с около 50 членами НАТО и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России планировала начать новую атаку на Украину из Курской области до того, как ВСУ начали свое наступление на российской территории, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, операцию "Курск" можно назвать успешной. "Операция уменьшила угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы испытываем каждый день", — заявил Александр Сырский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоназначенный министр культуры Николай Точицкий заявил, что правительство не будет закрывать телемарафон. При этом он отметил, что готов выслушать предложения по улучшению работы марафона. "По марафону, он был, есть и будет. Нужно искать форму, чтобы была заинтересованность в общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. Это так же важно доносить единым голосом то, что происходит на фронте. Если будут определенные вопросы, что именно не нравится, так что я готов буду с вами на эту тему пообщаться", — сказал он.

