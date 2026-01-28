США выдвинули Украине жесткое условие для гарантий безопасности

Если украинцы хотят получить надежные гарантии безопасности от США, официальный Киев должен сначала подписать мирное соглашение с Россией. Но предположение о принуждении Украины к территориальным уступкам якобы "является обманчивым". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров, издание отмечает, что по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с РФ. Только после этого Киев получит гарантии безопасности.

При этом источник опроверг, что США давит на Украину, пытаясь принудить ее уступить территории российскому режиму. Собеседник заверил, что предположение о таком давлении якобы "является обманчивым".

Авторы публикации отмечают, что гарантии безопасности от США рассматриваются Украиной, как ключевой элемент мирного соглашения. Этот вопрос был одним из ключевых во время недавних переговоров в Абу-Даби, а делегации Украины, США и России снова встретятся там в это воскресенье.

В Украине президент Владимир Зеленский сказал, что документ "готов на 100%". Но украинские чиновники не уверены, что Вашингтон обязуется выполнить гарантии безопасности, поскольку США "останавливаются каждый раз, когда гарантии безопасности могут быть подписаны".

