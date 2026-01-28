logo

США выдвинули Украине жесткое условие для гарантий безопасности
США выдвинули Украине жесткое условие для гарантий безопасности

Вашингтон ждет от Украины подписания мирного соглашения с РФ

28 января 2026, 09:23
Автор:
Кравцев Сергей

Если украинцы хотят получить надежные гарантии безопасности от США, официальный Киев должен сначала подписать мирное соглашение с Россией. Но предположение о принуждении Украины к территориальным уступкам якобы "является обманчивым". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

США выдвинули Украине жесткое условие для гарантий безопасности

США и Украина. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров, издание отмечает, что по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с РФ. Только после этого Киев получит гарантии безопасности.

При этом источник опроверг, что США давит на Украину, пытаясь принудить ее уступить территории российскому режиму. Собеседник заверил, что предположение о таком давлении якобы "является обманчивым".

Авторы публикации отмечают, что гарантии безопасности от США рассматриваются Украиной, как ключевой элемент мирного соглашения. Этот вопрос был одним из ключевых во время недавних переговоров в Абу-Даби, а делегации Украины, США и России снова встретятся там в это воскресенье.

В Украине президент Владимир Зеленский сказал, что документ "готов на 100%". Но украинские чиновники не уверены, что Вашингтон обязуется выполнить гарантии безопасности, поскольку США "останавливаются каждый раз, когда гарантии безопасности могут быть подписаны".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Абу-Даби закончились прямые переговоры между Украиной, Россией и США по плану США по прекращению войны в Украине. Темой встречи стали "определяющие факторы", которые могли бы положить конец войне. Владимир Зеленский уже сообщил, что украинская делегация завершила состоявшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах двухдневные трехсторонние переговоры с представителями США и России, отметив, что такой формат встреч состоялся впервые за длительное время и прошел в конструктивном ключе. Есть ли шанс, что в этот раз переговоры закончатся каким-то компромиссом в вопросе завершения войны? Или же обстрелы Киева и других городов во время переговоров – очередной сигнал Путина, что его переговорщики примут только капитуляцию Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.




Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-links-security-guarantees-ukraine-peace-deal-ceding-donbas-ft-reports-2026-01-27/
