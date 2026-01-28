logo_ukra

Головна Новини Світ США США висунули Україні жорстку умову для гарантій безпеки
НОВИНИ

США висунули Україні жорстку умову для гарантій безпеки

Вашингтон чекає від України підписання мирної угоди з РФ

28 січня 2026, 09:23
Автор:
Кравцев Сергей

Якщо українці хочуть отримати надійні гарантії безпеки від США, офіційний Київ має спочатку підписати мирну угоду із Росією. Але припущення про примус України до територіальних поступок нібито "є оманливим". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

США та Україна. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на джерело, знайоме з переговорами, видання зазначає, що на думку США, Україна спочатку повинна підписати мирну угоду з РФ. Лише після цього Київ отримає гарантії безпеки.

При цьому джерело спростувало, що США тисне на Україну, намагаючись змусити її поступитися територією російському режиму. Співрозмовник запевнив, що припущення про такий тиск нібито є оманливим.

Автори публікації зазначають, що гарантії безпеки від США розглядаються Україною як ключовий елемент мирної угоди. Це питання було одним із ключових під час нещодавніх переговорів в Абу-Дабі, а делегації України, США та Росії знову зустрінуться там цієї неділі.

В Україні президент Володимир Зеленський сказав, що документ "готовий на 100%". Але українські чиновники не впевнені, що Вашингтон зобов'язується виконати гарантії безпеки, оскільки США "зупиняються щоразу, коли гарантії безпеки можуть бути підписані".

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Абу-Дабі закінчилися прямі переговори між Україною, Росією та США щодо плану США щодо припинення війни в Україні. Темою зустрічі стали "визначальні чинники", які могли б покласти край війні. Володимир Зеленський вже повідомив, що українська делегація завершила дводенні тристоронні переговори з представниками США і Росії, що відбулися в Об'єднаних Арабських Еміратах, зазначивши, що такий формат зустрічей відбувся вперше за тривалий час і пройшов у конструктивному ключі. Чи є шанс, що цього разу переговори закінчаться якимось компромісом щодо завершення війни? Чи обстріли Києва та інших міст під час переговорів – черговий сигнал Путіна, що його перемовники ухвалять лише капітуляцію України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.




Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/us-links-security-guarantees-ukraine-peace-deal-ceding-donbas-ft-reports-2026-01-27/
