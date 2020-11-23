США выходят из Договора по открытому небу: названа причина

США в воскресенье официально вышли из десятилетнего договора по открытому небу. Это произошло примерно через шесть месяцев после того, как американский президент Дональд Трамп впервые объявил об этом решении, сообщает CNN со ссылкой на заявление Госдепартамента США.



Договор 1992 года позволяет 34 странам-участницам проводить короткие разведывательные полеты без оружия над другими странами для сбора данных об их вооруженных силах и деятельности.

Администрация Трампа назвала российские ограничения на полеты по открытому небу причиной, которая стала решающей в решении выйти из договора. Также Москву обвинили во введении ограничений на полеты вблизи своего эксклава Калининграда, области между Польшей и Литвой, где российские военные поддерживают свое присутствие.

США также обвинили Россию в отказе от полетов в пределах 4 км от грузино-российской границы и отказе от ранее одобренного полета над крупными российскими военными учениями. В то же время европейские участники договора пока не планируют выходить из него.

Ранее "Комментарии" писали, что Германия выведет войска из Афганистана вслед за США.

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