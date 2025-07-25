США выходят из переговоров о прекращении огня в Газе: почему и здесь у Трампа не задалось

Официальный Вашингтон прерывает переговоры о прекращении огня в секторе Газа и возвращает свою переговорную группу из Катара. Такое заявление сделал спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, сообщает Associated Press.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

СМИ сообщает, переговорную группу возвращают для обсуждения дальнейших шагов после того, как последний ответ ХАМАС "демонстрирует отсутствие желания" достичь перемирия.

"Хотя посредники приложили огромные усилия, ХАМАС, похоже, не проявляет координации и не действует добросовестно. Теперь мы рассмотрим альтернативные варианты возвращения заложников домой и постараемся создать более стабильную обстановку для жителей Газы", — отметил Стив Уиткофф.

В то же время представитель Госдепа США Томми Пиготт не стал раскрывать подробности о том, какие "альтернативные варианты" рассматривают США, чтобы освободить заложников.

В заявлении ХАМАС говорится, что движение удивлено "негативными высказываниями" Уиткоффа и продемонстрировало ответственность и гибкость на переговорах.

На вопрос о том, будут ли США добиваться перемирия в Газе и каким образом, Пиготт не внес ясности и сказал журналистам, что "это очень динамичная ситуация".

Чиновник заявил, что приверженность США достижению перемирия никогда не подвергалась сомнению, и обвинил ХАМАС.

По словам Уиткоффа, США "решительны" в своем стремлении положить конец конфликту в секторе Газа, и "стыдно что ХАМАС действовал таким эгоистичным образом".

AP отмечает, что администрации Трампа не удалось добиться прорыва в сделке о прекращении огня между Израилем и ХАМАС спустя 21 месяц войны и ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа.

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