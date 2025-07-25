США выходят из переговоров о прекращении огня в Газе: почему и здесь у Трампа не задалось

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Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон прерывает переговоры о прекращении огня в секторе Газа и возвращает свою переговорную группу из Катара. Такое заявление сделал спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, сообщает Associated Press.
Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников
СМИ сообщает, переговорную группу возвращают для обсуждения дальнейших шагов после того, как последний ответ ХАМАС "демонстрирует отсутствие желания" достичь перемирия.
В то же время представитель Госдепа США Томми Пиготт не стал раскрывать подробности о том, какие "альтернативные варианты" рассматривают США, чтобы освободить заложников.
В заявлении ХАМАС говорится, что движение удивлено "негативными высказываниями" Уиткоффа и продемонстрировало ответственность и гибкость на переговорах.
На вопрос о том, будут ли США добиваться перемирия в Газе и каким образом, Пиготт не внес ясности и сказал журналистам, что "это очень динамичная ситуация".
Чиновник заявил, что приверженность США достижению перемирия никогда не подвергалась сомнению, и обвинил ХАМАС.
По словам Уиткоффа, США "решительны" в своем стремлении положить конец конфликту в секторе Газа, и "стыдно что ХАМАС действовал таким эгоистичным образом".
AP отмечает, что администрации Трампа не удалось добиться прорыва в сделке о прекращении огня между Израилем и ХАМАС спустя 21 месяц войны и ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа.
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