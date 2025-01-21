США выходят: самые резонансные указы, которые уже подписал Трамп

Как передает портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов, это решение может негативно повлиять на глобальную систему здравоохранения и осложнить борьбу с будущими пандемиями.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп объяснил свое решение "неправильным обращением ВОЗ с пандемией COVID-19" и "неспособностью организации к реформам". Среди других причин названы "несправедливо высокие финансовые взносы США" по сравнению с другими странами, такими как Китай.

"Всемирная организация здравоохранения обворовывала нас, все обворовывают Соединенные Штаты. Этого больше не будет", – заявил Трамп во время подписания соглашения.

Этот шаг не стал неожиданностью, ведь Трамп критикует ВОЗ еще с 2020 года, обвиняя организацию в содействии усилиям Китая "ввести мир в заблуждение" относительно происхождения COVID.

ВОЗ решительно отрицает эти обвинения и заявляет, что продолжает давить на Пекин, чтобы тот поделился данными, которые помогут определить, появился ли COVID в результате контакта человека с инфицированными животными, или из-за исследования подобных вирусов в китайской лаборатории.

Также Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения в первые часы своего нового президентского срока. Это уже второй раз, когда Трамп инициирует выход из международного пакта, направленного на борьбу с глобальным потеплением.

Как говорится в материале BBC, Парижское соглашение – это международный пакт, направленный на ограничение глобального потепления путем уменьшения выбросов парниковых газов. Это уже вторая попытка администрации Трампа вывести США из Парижского соглашения. Первая состоялась в 2017 году, но ее отменил Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году.

Согласно процедуре, США придется ждать год для официального выхода.

Белый дом объявил о "национальной энергетической чрезвычайной ситуации", очертив ряд изменений, направленных на отмену климатических норм США и повышение добычи нефти и газа. Это решение принято после исторического повышения глобальной температуры, которая в 2024 году впервые превысила отметку в +1,5°C, по сравнению с доиндустриальным уровнем.

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