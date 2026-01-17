США выставили новую претензию Европе: что на этот раз возмутило администрацию Трампа

Европа слишком эмоционально реагирует на заявления президента США о возможности аннексии Гренландии, входящей в состав Датского Королевства. Об этом заявил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Витакер в интервью Fox News.

Мэтью Уитакер. Фото: из открытых источников

По его словам, потенциальное изменение статуса острова является вопросом исключительно между США, Данией и Гренландией и не должно автоматически вызывать резкую реакцию со стороны европейских столиц. Дипломат подчеркнул, что обсуждение этого вопроса не означает неизбежную эскалацию или конфликт.

Витакер также подчеркнул стратегическое значение Гренландии для американской системы безопасности. По его словам, географическое расположение острова давно делает его ключевым элементом обороны США, а учитывая изменения климата, эта роль только усиливается. Таяние арктических льдов и открытие новых морских путей, отметил дипломат, резко повышают значение безопасности Арктики.

"Безопасность Арктики, а значит и безопасность Гренландии, которая является северным флангом континентальной части Соединенных Штатов, имеет решающее значение", — заявил посол США в НАТО.

Он заверил, что любое решение о грядущем Гренландии может быть найдено путем диалога и без обострения отношений между союзниками. В то же время Витакер раскритиковал реакцию Европы, отметив, что она часто избыточная.

"Европа иногда склонна реагировать слишком бурно всякий раз, когда на повестку дня выносится чувствительный вопрос. В таких ситуациях должен преобладать здравый смысл", — подытожил дипломат.

