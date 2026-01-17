США виставили нову претензію Європі: що цього разу обурило адміністрацію Трампа

Європа надто емоційно реагує на заяви президента США щодо можливості анексії Гренландії, яка входить до складу Данського Королівства. Про це заявив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Fox News.

Метью Вітакер. Фото: із відкритих джерел

За його словами, потенційна зміна статусу острова є "питанням виключно між США, Данією та Гренландією" і не повинна автоматично викликати різку реакцію з боку європейських столиць. Дипломат наголосив, що обговорення цього питання не означає неминучої ескалації чи конфлікту.

Вітакер також підкреслив стратегічне значення Гренландії для американської системи безпеки. За його словами, географічне розташування острова давно робить його ключовим елементом оборони США, а з огляду на зміни клімату ця роль лише посилюється. Танення арктичних льодів та відкриття нових морських шляхів, зазначив дипломат, різко підвищують значення безпеки Арктики.

"Безпека Арктики, а отже й безпека Гренландії, яка є північним флангом континентальної частини Сполучених Штатів, має вирішальне значення", — заявив посол США в НАТО.

Він запевнив, що будь-яке рішення щодо майбутнього Гренландії може бути знайдене шляхом діалогу та без загострення відносин між союзниками. Водночас Вітакер розкритикував реакцію Європи, зазначивши, що вона часто є надмірною.

"Європа іноді схильна реагувати занадто бурхливо щоразу, коли на порядок денний виноситься чутливе питання. У таких ситуаціях має переважати здоровий глузд", — підсумував дипломат.

