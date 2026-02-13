США выставили жесткий ультиматум Киеву: почему не подпишут соглашение о гарантиях безопасности

США не готовы подписывать гарантии безопасности для Украины, пока Киев и Москва не достигнут мирного соглашения по завершению войны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и высокопоставленного чиновника американской администрации.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации источников, переговорный процесс тормозится из-за жесткой позиции России по территориальным вопросам. Москва настаивает на контроле над всем Донбассом, включая районы, которые ей не удалось захватить, тогда как Украина категорически не соглашается на такие уступки.

Американский чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп рассматривает гарантии безопасности как инструмент влияния на переговоры и стремится согласовать все ключевые параметры будущего соглашения к их подписанию. По его словам, Вашингтон не видит смысла формализовать обязательство, если это может усложнить или сорвать мирный процесс.

Следующий раунд переговоров с участием США, Украины и России может состояться на следующей неделе – среди возможных площадок называют Майами или Абу-Даби. В то же время, дипломаты отмечают, что прогресс остается ограниченным, а позиции сторон – максимально удаленными.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что пока нет признаков реальной готовности России к компромиссу. По ее словам, Кремль продолжает имитировать переговоры, не имея возможности добиться своих целей на поле боя.

Эксперты предупреждают, что затягивание переговоров и отсутствие четких гарантий безопасности создают дополнительную неопределенность будущего архитектуры безопасности в Европе и дальнейшей поддержки Украины.

