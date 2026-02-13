США виставили жорсткий ультиматум Києву: чому не підпишуть угоду про гарантії безпеки

США не готові підписувати гарантії безпеки для України, доки Київ і Москва не досягнуть мирної угоди щодо завершення війни. Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів та високопосадовця американської адміністрації.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел, переговорний процес гальмується через жорстку позицію Росії щодо територіальних питань. Москва наполягає на контролі над усім Донбасом, включно з районами, які їй не вдалося захопити, тоді як Україна категорично не погоджується на такі поступки.

Американський чиновник зазначив, що президент США Дональд Трамп розглядає гарантії безпеки як інструмент впливу на переговори та прагне узгодити всі ключові параметри майбутньої угоди до їхнього підписання. За його словами, Вашингтон не бачить сенсу формалізувати зобов’язання, якщо це може ускладнити або зірвати мирний процес.

Наступний раунд переговорів за участю США, України та Росії може відбутися вже наступного тижня – серед можливих майданчиків називають Маямі або Абу-Дабі. Водночас дипломати зазначають, що прогрес залишається обмеженим, а позиції сторін – максимально віддаленими.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що наразі немає ознак реальної готовності Росії до компромісу. За її словами, Кремль продовжує імітувати переговори, не маючи можливості досягти своїх цілей на полі бою.

Експерти попереджають, що затягування переговорів і відсутність чітких гарантій безпеки створюють додаткову невизначеність щодо майбутнього архітектури безпеки в Європі та подальшої підтримки України.

