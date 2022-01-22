США выступают против укрепления Всемирной организации здравоохранения: какая причина

Соединенные Штаты, главный спонсор Всемирной организации здравоохранения, противятся предложениям сделать агентство более независимым. Такое заявление сделали четыре участвовавших в переговорах чиновника, что вызывает сомнения относительно долгосрочной поддержки ООН со стороны администрации Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Логотип Всемирной организации здравоохранения изображен у входа в здание ВОЗ в Женеве - Reuters

Предложение, сделанное рабочей группой ВОЗ по устойчивому финансированию, увеличит постоянный ежегодный взнос каждой страны-члена согласно документу ВОЗ, опубликованному в Интернете и датированному 4 января.

Этот план является частью более широкого процесса реформ, вызванного пандемией COVID-19, подчеркнувшей ограниченность полномочий ВОЗ по вмешательству в кризис.

Но правительство США выступает против реформы, поскольку озабочено способностью ВОЗ противостоять будущим угрозам, в том числе со стороны Китая, сообщили Reuters американские чиновники. В то же время она настаивает на создании отдельного фонда, непосредственно контролируемого спонсорами, который финансировал бы предотвращение и контроль чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

Четверо европейских чиновников, участвовавших в переговорах, отказавшихся назвать имя, поскольку не имели права общаться со СМИ, подтвердили оппозицию США. Правительство США не давало немедленных комментариев.

Опубликованное предложение требует постепенного увеличения обязательных взносов государств-членов с 2024 года, чтобы к 2028 году они составляли половину основного бюджета агентства в 2 миллиарда долларов по сравнению с менее 20% сейчас, говорится в документе.

Основной бюджет ВОЗ направлен на борьбу с пандемией и укрепление систем здравоохранения по всему миру. Он также собирает дополнительно около 1 миллиарда долларов в год для решения конкретных глобальных проблем, таких как тропические заболевания и грипп.

Сторонники говорят, что текущая зависимость от добровольного финансирования со стороны государств-членов и благотворительных организаций, таких как Фонд Билла и Мелинды Гейтс заставляет ВОЗ сосредоточиться на приоритетах, установленных финансирователями, и делает ее менее способной критиковать членов, когда что-то пошло не так.

Независимая комиссия по пандемиям, предназначенная для предоставления консультаций по реформе ВОЗ, призвала к гораздо большему увеличению обязательных сборов до 75% основного бюджета, считая нынешнюю систему "большой угрозой для целостности и независимости" ВОЗ.

Сама ВОЗ ответила на запрос, сказав, что "лишь гибкие и предполагаемые средства могут позволить ВОЗ полностью выполнять приоритеты государств-членов".

Главные спонсоры Европейского Союза, включая Германию, поддерживают этот план, а также большинство африканских, южноазиатских, южноамериканских и арабских стран, сообщили три европейских чиновника.

Это предложение планируют обсудить на заседании исполнительного комитета ВОЗ на следующей неделе, но разногласия означают, что согласия не ожидается, сказали три чиновника.

ВОЗ подтвердила, что пока нет консенсуса между государствами-членами, и заявила, что переговоры, вероятно, будут продолжаться до ежегодной встречи в мае Всемирной ассамблеи здравоохранения, высшего органа, принимающего решение.

Чиновники сообщили Reuters, что они считают, что ВОЗ нуждается в значительной реформе, и выразили обеспокоенность ее управлением, структурой и способностью противостоять растущим угрозам, не в последнюю очередь со стороны Китая.



Один из европейских чиновников сказал, что другие крупные страны, включая Японию и Бразилию, также сомневаются в опубликованном предложении ВОЗ.

Два европейских чиновника заявили, что Китай еще не четко выразил свою позицию, а третий чиновник назвал Пекин среди критиков предложения.

Правительства Японии, Китая и Бразилии не дали немедленных комментариев.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ВОЗ заявили о неэффективности ограничений на международные поездки.

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