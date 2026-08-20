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США за Трампа оказались в страшной передряге: что произошло

Американский госдолг более чем удвоился менее чем за десять лет. Экономисты предупреждают об опасной фискальной траектории, хотя у Вашингтона пока есть мощный запас прочности благодаря доллару

20 августа 2026, 07:05
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Кравцев Сергей

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов. Новый рекорд зафиксировало Министерство финансов страны на фоне усиливающихся предупреждений экономистов о нарастании бюджетных рисков. Об этом сообщает Reuters.

США за Трампа оказались в страшной передряге: что произошло

США. Фото: из открытых источников

Из общей суммы 32,266 триллиона долларов приходится на находящиеся в руках частных инвесторов казначейские ценные бумаги. Еще 7,782 триллиона составляют внутригосударственные долговые обязательства.

Масштабы роста впечатляют: менее чем за десятилетие долг США более чем удвоился. В январе 2017 года, когда Дональд Трамп впервые стал президентом, он составил 19,95 триллиона долларов.

Значительная часть прироста пришлась на период пандемии COVID-19, когда администрации Трампа и Джо Байдена резко увеличили государственные заимствования для финансирования антикризисных программ. В то же время долг продолжал расти и из-за масштабных бюджетных решений обоих президентов.

По каденции Байдена госдолг увеличился на 8,4 триллиона долларов. Новые расходы были связаны с восстановлением после пандемии, инфраструктурными проектами и программами поддержки чистой энергетики

При этом бюджетное давление продолжает усиливаться. По оценке Бюджетного управления Конгресса, подписанный Трампом закон One Big Beautiful Bill Act может добавить в государственный долг еще около 4,7 триллиона долларов.

Эксперты предупреждают: без сокращения расходов, повышения налогов или сочетания обеих мер США рискуют столкнуться со все более серьезной долговой проблемой.

Впрочем, ситуация пока не означает неизбежного кризиса. США занимают преимущественно в собственной валюте, а доллар остается главной резервной валютой мира. Именно поэтому спрос на американские облигации сохраняется даже при стремительном росте долга.

Историческая отметка в $40 триллионов стала четким сигналом: финансовая проблема, которую Вашингтон годами откладывал, продолжает расти.

Также издание "Комментарии" сообщало, что выгодно покупать у США в 2026 году: товары, на которых можно сэкономить.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us-debt-crosses-40-trillion-threshold-after-doubling-under-trump-biden-2026-08-19/
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