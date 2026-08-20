США за Трампа опинилися у страшній халепі: що сталося

Державний борг США вперше в історії перевищив позначку у 40 трильйонів доларів. Новий рекорд зафіксувало Міністерство фінансів країни на тлі дедалі гучніших попереджень економістів про наростання бюджетних ризиків. Про це повідомляє Reuters.

США. Фото: із відкритих джерел

Із загальної суми 32,266 трильйона доларів припадає на казначейські цінні папери, що перебувають у руках приватних інвесторів. Ще 7,782 трильйона становлять внутрішньодержавні боргові зобов'язання.

Масштаби зростання вражають: менш ніж за десятиліття борг США більш ніж подвоївся. У січні 2017 року, коли Дональд Трамп уперше став президентом, він становив 19,95 трильйона доларів.

Значна частина приросту припала на період пандемії COVID-19, коли адміністрації Трампа та Джо Байдена різко збільшили державні запозичення для фінансування антикризових програм. Водночас борг продовжував зростати і через масштабні бюджетні рішення обох президентів.

За каденції Байдена держборг збільшився на 8,4 трильйона доларів. Нові витрати були пов'язані з відновленням після пандемії, інфраструктурними проєктами та програмами підтримки чистої енергетики

При цьому бюджетний тиск продовжує посилюватися. За оцінкою Бюджетного управління Конгресу, підписаний Трампом закон One Big Beautiful Bill Act може додати до державного боргу ще близько 4,7 трильйона доларів.

Експерти попереджають: без скорочення видатків, підвищення податків або поєднання обох заходів США ризикують зіткнутися з дедалі серйознішою борговою проблемою.

Втім, ситуація поки не означає неминучої кризи. США позичають переважно у власній валюті, а долар залишається головною резервною валютою світу. Саме тому попит на американські облігації зберігається навіть за стрімкого зростання боргу.

Та історична позначка у $40 трильйонів стала чітким сигналом: фінансова проблема, яку Вашингтон роками відкладав, продовжує лише зростати.

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