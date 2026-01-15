США запретили въезд для граждан 75 стран: полный список - есть ли Украина

Соединенные Штаты объявили о масштабной паузе в обработке иммиграционных виз для граждан сразу 75 стран мира. Соответствующее решение закреплено в меморандуме Государственного департамента США, обязывающего консульские учреждения временно отказывать в выдаче виз в рамках пересмотра процедур безопасности и проверки заявителей.

США запретили въезд гражданам 75 стран

По информации американских ведомств, пауза вступает в силу с 21 января и будет действовать до принятия новой системы обработки иммиграционных виз. В Министерстве внутренней безопасности объяснили, что ограничения касаются стран, граждане которых, по оценке США, "неприемлемо часто становятся получателями социальной помощи" по прибытии в страну.

Украины в этом списке нет. Это означает, что украинские граждане и дальше могут подавать документы и въезжать в США в обычном порядке. В то же время под ограничения попали Россия, Белоруссия, Иран и другие страны.

Полный список стран, в которые запрещен въезд в США в 2026 году:

Афганистан

Албания

Алжир

Антигуа и Барбуда

Армения

Азербайджан

Багамы

Бангладеш

Барбадос

Беларусь

Белиз

Бутан

Босния

Бразилия

Бирма

Камбоджа

Камерун

Кабо-Верде

Колумбия

Кот-д'Ивуар

Куба

Демократическая Республика Конго

Доминика

Египет

Эритрея

Эфиопия

Фиджи

Гамбия

Грузия

Гана

Гренада

Гватемала

Гвинея

Гаити

Иран

Ирак

Ямайка

Иордания

Казахстан

Косово

Кувейт

Кыргызстан

Лаос

Ливан

Либерия

Ливия

Молдова

Монголия

Черногория

Марокко

Непал

Никарагуа

Нигерия

Северная Македония

Пакистан

Республика Конго

Россия

Руанда

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

Сент-Винсент и Гренадины

Сенегал

Сьерра-Леоне

Сомали

Южный Судан

Судан

Сирия

Танзания

Таиланд

Того

Тунис

Уганда

Уругвай

Узбекистан

Йемен

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трампу запрещен въезд в 37 стран.