США заборонили в’їзд для громадян 75 країн: повний список - чи є Україна

Сполучені Штати оголосили про масштабну паузу в обробці імміграційних віз для громадян одразу 75 країн світу. Відповідне рішення закріплене у меморандумі Державного департаменту США, який зобов’язує консульські установи тимчасово відмовляти у видачі віз у межах перегляду процедур безпеки та перевірки заявників.

США заборонили в’їзд громадянам 75 країн

За інформацією американських відомств, пауза набирає чинності з 21 січня і діятиме до ухвалення нової системи обробки імміграційних віз. У Міністерстві внутрішньої безпеки пояснили, що обмеження стосуються країн, громадяни яких, за оцінкою США, "неприйнятно часто стають отримувачами соціальної допомоги" після прибуття до країни.

України у цьому списку немає. Це означає, що українські громадяни й надалі можуть подавати документи та в’їжджати до США у звичному порядку. Водночас під обмеження потрапили Росія, Білорусь, Іран та інші країни.

Повний список країн, до яких заборонено в'їзд до США у 2026 році:

Афганістан

Албанія

Алжир

Антигуа і Барбуда

Вірменія

Азербайджан

Багами

Бангладеш

Барбадос

Білорусь

Беліз

Бутан

Боснія

Бразилія

Бірма

Камбоджа

Камерун

Кабо-Верде

Колумбія

Кот-д'Івуар

Куба

Демократична Республіка Конго

Домініка

Єгипет

Еритрея

Ефіопія

Фіджі

Гамбія

Грузія

Гана

Гренада

Гватемала

Гвінея

Гаїті

Іран

Ірак

Ямайка

Йорданія

Казахстан

Косово

Кувейт

Киргизстан

Лаос

Ліван

Ліберія

Лівія

Молдова

Монголія

Чорногорія

Марокко

Непал

Нікарагуа

Нігерія

Північна Македонія

Пакистан

Республіка Конго

Росія

Руанда

Сент-Кітс і Невіс

Сент-Люсія

Сент-Вінсент і Гренадини

Сенегал

Сьєрра-Леоне

Сомалі

Південний Судан

Судан

Сирія

Танзанія

Таїланд

Того

Туніс

Уганда

Уругвай

Узбекистан

Ємен

