США ждут ареста Путина: Блинкен рассказал, почему в этом вопросе надеются на Европу

Любая европейская страна, являющаяся стороной Международного уголовного суда (МУС), имеет обязанность провести арест военного преступника Владимира Путина, если он посетит эту страну. Его задержание и арест будут полностью законными. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в Сенате сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет "CNN".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательства, должен выполнять свои обязательства", — заявил Блинкен.

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Также он прокомментировал, могут ли провести арест Путина сами США, если тот пожалует в эту страну. Ответ Блинкена было довольно дипломатичным. Он не стал прямо отвечать, но заявил, что США отозвали свою подпись, так и не ратифицировав устав МКС, в начале 2000-х. именно поэтому на сегодняшний день США не выступают стороной в суде.

Кроме этого Энтони Блинкен отметил, что у него есть большие сомнения относительно того, что в ближайшее время или когда-либо Владимир Путин посетит США.

Отметим, несмотря на то, что ордер на арест Путина был выдан только 17 марта 2023 года, он последние годы практически не покидает территорию России, а последний визит в США был еще в 2015 году.

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