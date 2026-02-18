Стал ли мир ближе для Украины: у Трампа сделали заявление о переговорах в Женеве

Спецпредставитель президента США Трампа Стив Уиткофф заявил о достижении "значительного прогресса" после первого дня переговоров в Женеве между Украиной, США и Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте американского чиновника в соцсети Х.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Уиткофф рассказал, что 17 февраля по указанию президента Дональда Трампа США "выступили модератором третьей серии трехсторонних переговорах с Украиной и Россией". Также он выразил благодарность Швейцарии за гостеприимство, после чего отметил успех Трампа в разрешении "конфликта".

"Успех президента Трампа в сближении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над соглашением", — написал Уиткофф.

президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде подготовить организацию встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Женеве.

Об этом сообщает Axios. Украинский лидер считает, что наиболее эффективным путем достижения прогресса в территориальном вопросе может стать личный разговор с Путиным.

17 февраля в Женеве состоялся очередной раунд переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов Америки и России. Встреча политической группы в этот день вошла в тупик.

Об этом, ссылаясь на два осведомленных источника, сообщил журналист Барак Равид в соцсети Х. По его словам, отсутствие прогресса объясняется позицией представителя Москвы.



