Чи став мир ближчим для України: у Трампа зробили заяву про переговори в Женеві
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи став мир ближчим для України: у Трампа зробили заяву про переговори в Женеві

Віткофф повторив традиційну фразу про "значний прогрес"

18 лютого 2026, 06:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпредставник президента США Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення "значного прогресу" після першого дня переговорів у Женеві між Україною, США та Росією. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту американського чиновника у соцмережі Х.

Чи став мир ближчим для України: у Трампа зробили заяву про переговори в Женеві

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Віткофф розповів, що 17 лютого за вказівкою президента Дональда Трампа США "виступили модератором третьої серії тристоронніх переговорів з Україною та Росією". Також він висловив подяку Швейцарії за гостинність, після чого відзначив успіх Трампа у вирішенні "конфлікту".

"Успіх президента Трампа у зближенні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства у цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони домовилися проінформувати своїх лідерів та продовжити роботу над угодою", — написав Віткофф.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський доручив своїй команді підготувати організацію зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Женеві.

Про це повідомляє Axios. Український лідер вважає, що найбільш ефективним шляхом досягнення прогресу у територіальному питанні може стати особиста розмова з Путіним.

Також видання "Коментарі" повідомляло – 17 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів за участю України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Зустріч політичної групи цього дня увійшла в глухий кут.

Про це, посилаючись на два обізнані джерела, повідомив журналіст Барак Равід у соцмережі Х. За його словами, відсутність прогресу пояснюється позицією представника Москви.




