logo

BTC/USD

114574

ETH/USD

4145.65

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стала известна главная ошибка президентов США по отношению к Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Стала известна главная ошибка президентов США по отношению к Путину

Арсений Яценюк заявил, что все президенты США совершали одну ошибку в отношении Путина.

1 октября 2025, 10:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что все американские президенты допускали одинаковую стратегическую ошибку в отношении Владимира Путина. По его словам, лидеры США считали, что российский диктатор будет соблюдать международные правила, хотя на самом деле Путин их систематически игнорировал.

Стала известна главная ошибка президентов США по отношению к Путину

Президенты США совершили одинаковую ошибку в отношении Путина

Арсений Яценюк во время выступления на Варшавском форуме безопасности рассказал о главной ошибке президентов США относительно российского диктатора Путина.

"Есть глубокое непонимание и ложная трактовка признанного военного преступника Путина. Каждый американский президент ожидал, и даже президент Трамп, что Путин будет играть по правилам. Это глубокое непонимание логики этого оперативника КГБ", — сказал Яценюк.

По мнению Яценюка, Путин использует свой опыт спецслужб для манипулирования мировыми лидерами. Украинский политик считает, что российский диктатор отлично понимает психологию оппонентов и всегда ищет слабые места в их политике. По мнению экс-премьера, именно этот фактор позволяет Кремлю годами вести агрессивную политику, нарушая международное право и расшатывая глобальную безопасность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Яценюка, который сказал, что не уклоняется от мобилизации и готов в любой момент отправиться на фронт. По его словам, он ждет официального вызова от ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что Путин дал три важных обещания Трампу по поводу войны в Украине. Как указал министр иностранных дел Андрей Сибига, российский диктатор не выполнил ни одного обещания перед президентом США. Среди обещаний Путина были: прекращение огня, встреча лидеров и шаги к миру.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости