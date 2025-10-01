Стала известна главная ошибка президентов США по отношению к Путину

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что все американские президенты допускали одинаковую стратегическую ошибку в отношении Владимира Путина. По его словам, лидеры США считали, что российский диктатор будет соблюдать международные правила, хотя на самом деле Путин их систематически игнорировал.

Президенты США совершили одинаковую ошибку в отношении Путина

Арсений Яценюк во время выступления на Варшавском форуме безопасности рассказал о главной ошибке президентов США относительно российского диктатора Путина.

"Есть глубокое непонимание и ложная трактовка признанного военного преступника Путина. Каждый американский президент ожидал, и даже президент Трамп, что Путин будет играть по правилам. Это глубокое непонимание логики этого оперативника КГБ", — сказал Яценюк.

По мнению Яценюка, Путин использует свой опыт спецслужб для манипулирования мировыми лидерами. Украинский политик считает, что российский диктатор отлично понимает психологию оппонентов и всегда ищет слабые места в их политике. По мнению экс-премьера, именно этот фактор позволяет Кремлю годами вести агрессивную политику, нарушая международное право и расшатывая глобальную безопасность.

