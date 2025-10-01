logo_ukra

BTC/USD

114574

ETH/USD

4145.65

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Стала відома головна помилка президентів США щодо Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Стала відома головна помилка президентів США щодо Путіна

Арсеній Яценюк заявив, що всі президенти США робили одну помилку щодо Путіна.

1 жовтня 2025, 10:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що всі американські президенти припускалися однакової стратегічної помилки щодо Володимира Путіна. За його словами, лідери США вважали, що російський диктатор дотримуватиметься міжнародних правил, хоча насправді Путін їх систематично ігнорував.

Стала відома головна помилка президентів США щодо Путіна

Президенти США зробили однакову помилку щодо Путіна

Арсеній Яценюк під час виступу на Варшавському безпековому форумі розповів про головну помилку президентів США щодо російського диктатора Путіна.

"Є глибоке нерозуміння і хибне трактування визнаного воєнного злочинця Путіна. Кожен американський президент очікував, і навіть президент Трамп, що Путін гратиме за правилами. Це глибоке нерозуміння логіки цього оперативника КДБ", — сказав Яценюк.

На думку Яценюка, Путін використовує свій досвід спецслужб, аби маніпулювати світовими лідерами. Український політик вважає, що російський диктатор чудово розуміє психологію опонентів і завжди шукає слабкі місця у їхній політиці. На думку експрем’єра, саме цей фактор дозволяє Кремлю роками вести агресивну політику, порушуючи міжнародне право та розхитуючи глобальну безпеку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про заяву Яценюка, який сказав, що не ухиляється від мобілізації та готовий у будь-який момент вирушити на фронт. За його словами, він чекає на офіційний виклик від ЗСУ.

Також "Коментарі" писали, що Путін дав три важливі обіцянки Трампу щодо війни в Україні. Як вказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, російський диктатор не виконав жодної обіцянки перед президентом США. Серед обіцянок Путіна були: припинення вогню, зустріч лідерів та кроки до миру.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини