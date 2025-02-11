Стала известна ключевая цель визита министра обороны США в Европу: как это касается Украины

Министр обороны США Пит Хегсет отправился 10 февраля в европейское турне, в ходе которого он посетит Германию, Бельгию и Польшу. В ходе визитов он намерен обсудить российско-украинскую войну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки".

Пит Хегсет. Фото из открытых источников

Издание отмечает, в Германии Хегсет посетит штаб-квартиру Командования США в Европе (USEUCOM) и Африке (AFRICOM). Кроме того, планирует встретится с военнослужащими и провести с ними физическую тренировку.

Далее из ФРГ глава Пентагона прибудет в Брюссель, где примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО и встрече Контактной группы по обороне Украины (UDCG или проще говоря встреча в формате "Рамштайн"). В планах Хегсета обсудить необходимость увеличения расходов Альянса на оборону.

"Будем говорить о том, чтобы Европа играла ведущую роль в Украине", — заявил он в интервью Fox News.

Встреча "Рамштайн" станет первой при новой администрации президента США Дональда Трампа и первой, которая пройдет под руководством не США, а Великобритании.

На днях в МИД Британии заявили, что встреча будет посвящена "приоритетам для Украины", поскольку международное сообщество продолжает координировать условия для оказания поддержке Киеву в его борьбе с незаконным вторжением российского диктатора Владимира Путина.

Стоит отметить, что Контактная группа по вопросам обороны Украины – это консорциум из около 50 стран-партнеров, который был основан под председательством бывшего министра обороны США Ллойдом Остином для координирования поддержки Украины в ее борьбе с российским широкомасштабным вторжением.

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