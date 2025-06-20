Стала известна настоящая причина, почему Трамп боится вступать в войну против Ирана

Президент США Дональд Трамп не спешит присоединяться к обстрелам Израиля по территории Ирана. Ключевая причина – опасения, что в ближневосточной стране может возникнуть "еще одна Ливия". Об этом говорится в публикации "The New York Post".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Трамп не хочет, чтобы это превратилось в Ливию", — сказал один из инсайдеров СМИ.

По словам трех источников, приближенных к администрации Трампа, в последние дни президент прямо упоминал нефтяную Северную Африку и хаос, в который погрузилась Ливия после 2011 года, когда США присоединились к кампании НАТО по свержению диктатора Муаммара Каддафи.

Один из источников рассказал, что лично слышал, как президент в частном разговоре выразил беспокойство, что Иран может повторить сценарий Ливии – еще до начала израильских авиаударов.

Другие источники рассказали, что узнали об этих словах президента от тех, кто непосредственно слышал эти заявления после начала боевых действий на прошлой неделе. Один из источников, близкий к администрации, добавил, что Трамп также упоминал Афганистан и Ирак.

Пятый источник, который не имел непосредственного подтверждения упоминаний о Ливии, но был информирован об общем ходе размышлений Трампа, сообщил, что президент, скорее всего, склоняется к ограниченным авиаударам по иранским ядерным объектам в Фордо и Натанзе с применением 13,5-тонных бомб "bunker buster", которые не способны переносить израильские самолеты.

"Ливийская кампания была значительно продолжительнее и фактически завершилась сменой режима. Если режим в Иране падет, то это уже не будет ответственностью Трампа, потому что его целью является лишь очень ограниченный удар", — отметил этот источник.

Этот же источник также выразил обеспокоенность тем, что "после Хаменеи мы можем получить кого-то еще хуже".

Читайте также на портале "Комментарии" — удалось ли Трампу уже стать "главным миротворцем": в Белом доме удивили заявлением.



