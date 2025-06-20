В Белом доме считают, что президенту США Дональду Трампу удается то, что не может достичь ни один другой мировой лидер. Якобы американский президент уже есть "главным миротворцем", который устанавливает мир силой. В частности, в Белом доме считают, что Трамп уже достаточно проявил "силу и лидерство" в вопросе переговоров между Украиной и Россией. Такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Что касается России и Украины, благодаря американской силе и лидерству президента мы видели, как эти две стороны присоединились к прямым переговорам", – отметила пресс-секретарь.

Кэролайн Левитт подчеркнула, что, несмотря на то, что Дональд Трамп привержен установлению мира через силу, он всегда заинтересован в дипломатическом разрешении глобальных конфликтов.

"Он главный миротворец. Он – президент, который устанавливает мир через силу. И поэтому, если есть шанс для дипломатии, он всегда им воспользуется. Но я добавлю, что он также не боится применять силу", – высказалась спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заслушал доклады командования и согласился с военным планом удара по Ирану. Вместе с тем пока что лидер американцев воздерживается от окончательного приказа, надеясь на то, что Тегеран все-таки откажется от своей ядерной программы. Об этом пишет "The Wall Street Journal".

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским возлагала большие надежды на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, но они так и не состоялись. В итоге саммит G7 в Канаде стал горьким разочарованием для Украины. Фактически американский лидер заявил, что должен сосредоточиться на конфликте между Израилем и Ираном, игнорируя вопрос прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом пишет The Guardian.



