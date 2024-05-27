Стала известна очень лукавая позиция США по отношению к Украине: в чем она заключается

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Ткачик Олеся
Сейчас российским захватчикам очень нужен какой-то "мирный план", поэтому они снова достали "чучело" так называемых стамбульских договоренностей, считает политолог Петр Олещук. Расчет врага на то, что ему удастся убедить сообщество в том, что якобы предварительно текст этих договоренностей уже был одобрен.
США и Украина
Российские террористы сами никаких планов не разрабатывали, а говорили только о так называемых реалиях на земле. Теперь, говорит политолог, они опасаются, что по результатам Глобального саммита мира может появиться какой-то план, который будет одобрен лидерами многих государств.
Кстати, отмечает Олещук, в Китае тоже это понимают. Однако позиция Китая относительно неучастия в саммите выглядит странно, ведь если Пекин выступает за мир, то должен хотя бы присутствовать на этой конференции.
При этом Шаты подтвердили свое участие в саммите в Швейцарии, но непонятно, кто их там будет представлять.
По его словам, в Вашингтоне не отказались от концепции "Украина не должна проиграть", "россияне не должны победить", где-то там что-то должно заморозиться, кто-то должен пойти на уступки. Важно, добавляет политолог, что в Белом доме постоянно подчеркивают, что "Украина сама должна определять, когда начинать переговоры".
По его словам, необходимо сделать все, чтобы затянуть Вашингтон в плоскость конкретики.
При этом политолог подчеркнул, что Глобальный саммит мира — попытка вывести обсуждение мирных инициатив на уровень глобальной дипломатии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказал, кому в Штатах не нравится саммит мира.
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