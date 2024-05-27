Стала известна очень лукавая позиция США по отношению к Украине: в чем она заключается

Сейчас российским захватчикам очень нужен какой-то "мирный план", поэтому они снова достали "чучело" так называемых стамбульских договоренностей, считает политолог Петр Олещук. Расчет врага на то, что ему удастся убедить сообщество в том, что якобы предварительно текст этих договоренностей уже был одобрен.

США и Украина

Российские террористы сами никаких планов не разрабатывали, а говорили только о так называемых реалиях на земле. Теперь, говорит политолог, они опасаются, что по результатам Глобального саммита мира может появиться какой-то план, который будет одобрен лидерами многих государств.

Кстати, отмечает Олещук, в Китае тоже это понимают. Однако позиция Китая относительно неучастия в саммите выглядит странно, ведь если Пекин выступает за мир, то должен хотя бы присутствовать на этой конференции.

При этом Шаты подтвердили свое участие в саммите в Швейцарии, но непонятно, кто их там будет представлять.

"Понятно, что там тоже происходит противостояние концепций и подходов. Старый подход "Украина не должна проиграть" все больше и больше дискредитирует сам себя, что понятно многим американским политикам. Сейчас он олицетворяется в запрещении использовать американское оружие для ударов по военным объектам на российской территории. Абсурдность этой попытки играть с россиянами в шахматы становится все более и более понятной",

– отметил эксперт.

По его словам, в Вашингтоне не отказались от концепции "Украина не должна проиграть", "россияне не должны победить", где-то там что-то должно заморозиться, кто-то должен пойти на уступки. Важно, добавляет политолог, что в Белом доме постоянно подчеркивают, что "Украина сама должна определять, когда начинать переговоры".

"Это очень лукавая позиция, потому что формально отдавая все решения Украине, они постоянно пытаются управлять этим решением через военную и другую помощь для Украины, чтобы потом объявить любую "заморозку" просто суверенным украинским решением. Поэтому они избегают конкретики, избегают определенных обязательств, чтобы потом в нужный момент просто дистанцироваться от всех решений и переложить всю ответственность на саму Украину. Мы, в конце концов, все это помним по "Минским договоренностям", где "гарантами" (на самом деле ничего не гарантирующими) были Франция и Германия, и США вообще не было даже и рядом, но это не мешало Вашингтону что-либо говорить о выполнении этих договоренностей",

– заявил Олещук.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы затянуть Вашингтон в плоскость конкретики.

При этом политолог подчеркнул, что Глобальный саммит мира — попытка вывести обсуждение мирных инициатив на уровень глобальной дипломатии.

"Не кулуарных обсуждений топ-государств, не непонятных "планов" от специально нанятых россиянами экспертов, не деклараций и черновиков похороненных ранее переговоров. А что-то действительно глобальное, которое потом можно было бы предъявить всем, кто бы этого пожелал",

– отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказал, кому в Штатах не нравится саммит мира.



