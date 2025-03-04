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Стали известны детали того, как у Трампа принимали решение остановить помощь Украине

Трамп якобы решил идти на этот шаг, разозлившись на слова Владимира Зеленского о том, что война в Украине продлится еще долго

4 марта 2025, 13:47
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Кравцев Сергей

Решение Дональда Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники, а сам Дональд Трамп решил сделать это после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Стали известны детали того, как у Трампа принимали решение остановить помощь Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа, комментировавший на условиях анонимности, заявил, что решение президента США приостановить помощь Украине поддержали все его топ-советники по нацбезопасности после нескольких встреч по этому вопросу.

Дональд Трамп якобы решил идти на этот шаг, разозлившись на слова Владимира Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго, поскольку почувствовал потребность продемонстрировать, что серьезно настроен посадить Украину за стол переговоров.

"Украинцы не восприняли наши намерения серьезно. Нам пришлось продемонстрировать это", – отметил анонимный собеседник.

Чиновник добавил, что Трамп еще будет решать, что считать со стороны Украины свидетельством готовности к мирным переговорам, и добавил, что пока непонятно, будет ли подписание так называемого соглашения о недрах между Украиной и США достаточным условием для возобновления поставок оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме подтверждают прекращение помощи Украине со стороны США. Между тем, западные аналитики уже делятся прогнозами, сколько же продержится Украина без американской военной помощи. Что в целом означает ситуация, напоминающая тупик, в котором оказалась Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Белый дом принял решение остановить военную помощь Украине, поскольку администрация Дональда Трампа хочет получить от президента Украины Владимира Зеленского извинения после пятничной ссоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом пишет CNN.




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