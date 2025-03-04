Стали известны детали того, как у Трампа принимали решение остановить помощь Украине

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Кравцев Сергей
Решение Дональда Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники, а сам Дональд Трамп решил сделать это после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Высокопоставленный чиновник администрации Трампа, комментировавший на условиях анонимности, заявил, что решение президента США приостановить помощь Украине поддержали все его топ-советники по нацбезопасности после нескольких встреч по этому вопросу.
Дональд Трамп якобы решил идти на этот шаг, разозлившись на слова Владимира Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго, поскольку почувствовал потребность продемонстрировать, что серьезно настроен посадить Украину за стол переговоров.
Чиновник добавил, что Трамп еще будет решать, что считать со стороны Украины свидетельством готовности к мирным переговорам, и добавил, что пока непонятно, будет ли подписание так называемого соглашения о недрах между Украиной и США достаточным условием для возобновления поставок оружия.
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