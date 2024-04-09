Стали известны кремлевские тайны: Россия проводит масштабную операцию

Связанная с Кремлем ботоферма проводит более года масштабную информационную кампанию в интернете, направленную на подрыв общественного мнения о помощи Украине. Распространенные нарративы из фейковых аккаунтов повторили некоторые влиятельные политики. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Washington Post.



Россия распространяет пропаганду в Западной стране. Фото из открытых источников

Американское издание описало содержимое сотен внутренних документов Кремля, которое журналисты получили от европейских спецслужб. Согласно полученным файлам россияне, по меньшей мере, с января 2023 года проводили интенсивную кампанию под руководством прокремлевского политтехнолога Ильи Гамбашидзе.

Основное направление сделки предполагает продвижение российских нарративов через фейковые аккаунты в социальных сетях и фиктивных новостных порталах. Основная цель таких действий – помешать поддержке Украины от Запада под предлогом угрозы мигрантов, расового напряжения и социальных проблем. Несмотря на то, что это привычная работа для России, однако замглавы администрации президента России Сергей Кириенко распорядился усилить работу с начала прошлого года.

Издание указывает, что аккаунты с ботоферм выдавали себя за американцев, призывали остановить поддержку Украины и аргументировали это тем, что деньги должны идти на границы США. В другом случае помощь Украине критиковали, указывая на бедность в США, в частности писали, что "у американцев нет денег на молоко для своих детей". Стратегия, разработанная кремлевскими активистами, также предполагала освещение тем "повсеместной бедности, рекордной инфляции, приостановки экономического роста, риска потери белыми американцами работы, привилегий для цветных людей и людей с инвалидностью".

На фоне бедности в США ботофермы распространяли информацию, что президент Украины якобы покупает на деньги США себе яхты, а его жена драгоценности. В частности, эти нарративы повторила поклонница Трампа республиканка и член Конгресса Марджори Тейлор Грин. Глава комитета по иностранным делам Майкл Макколл отметил, что "российская пропаганда заразила значительную часть" электората республиканцев. С этими тезисами соглашается глава комитета по разведке Майк Тернер.

"Мы видим попытки, поступающие непосредственно из России, чтобы замаскировать антиукраинские и пророссийские месседжи, некоторые из которых мы даже слышим в Палате представителей", – сказал Тернер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны указал на негативное влияние российской пропаганды на армию РФ.

Также "Комментарии" писали о российском пропагандисте, пригрозившем уничтожением всех европейцев.