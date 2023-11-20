Стали известны новые сроки, когда Конгресс может одобрить помощь Украине

В Конгрессе США идет активное обсуждение размера помощи Украине и Израилю. При этом многие конгрессмены высказывают оптимизм, что вопрос помощи Украине будет окончательно решен до Рождества. Сторонники скорейшего принятия нового пакета помощи Украине надеются до этого времени мобилизовать голоса, которые необходимы для принятия законопроекта. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NBC News.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

В частности, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, четко дал понять, что принятие дополнительной помощи будет для него вопросом № 1 в период между Днем благодарения и Рождеством.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, который является ярым сторонником продолжения поддержки Украины, практически ежедневно проводит консультации со спикером Палаты Майклом Джонсоном, убеждая того перестать блокировать вопрос.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Белого дома Джо Байден вновь фактически уравнял террористов из ХАМАС и российский режим в статье "Washington Post" под названием "США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС". Между тем поддержка Украины в противодействии российской агрессии остается среди американцев на уровне 40%, а количество тех, кто выступает за увеличение помощи Украине на 8% меньше тех, кто считает, что ее нужно сократить (23% против 31%). В американском парламенте уже "сбоят" законопроекты касательно этой самой поддержки. О чем говорят заявления и действия американских политиков в последнее время? В сторону увеличения или уменьшения качнется в итоге поддержка Украины со стороны США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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