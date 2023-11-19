О чем говорят процессы внутри США: что нужно делать Украине для продолжения поддержки

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава Белого дома Джо Байден вновь фактически уравнял террористов из ХАМАС и российский режим в статье Washington Post под названием "США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС". Между тем поддержка Украины в противодействии российской агрессии остается среди американцев на уровне 40%, а количество тех, кто выступает за увеличение помощи Украине на 8% меньше тех, кто считает, что ее нужно сократить (23% против 31%). В американском парламенте уже "сбоят" законопроекты касательно этой самой поддержки. О чем говорят заявления и действия американских политиков в последнее время? В сторону увеличения или уменьшения качнется в итоге поддержка Украины со стороны США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Поддержка Украины. Фото: из открытых источников
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:
На данный момент, отмечает эксперт, продолжаются соответствующие дискуссии между представителями демократов и республиканцев. Усложняет процесс то, что в нижней палате парламента (Палата представителей) большинство у республиканцев, а в верхней (Сенат) – у демократов. И любые решения должны быть результатом определенного двухпартийного консенсуса, компромиссов.
Важно понимать, продолжает он, что проблема тут не в Украине, а в особенностях американской политики в год перед президентскими выборами. Политическая борьба в такой период активизируются, все вопросы превращаются в средство ведения этой самой борьбы.
Для Украины важно продолжение отождествления представителей т.н. "оси зла" с РФ, уверен Петр Олещук. Подчеркивание, что российская агрессия против нашей страны – проявление общей тенденции на дестабилизацию ситуации со стороны авторитарных режимов. И хорошо, что такие параллели постоянно проводит в своих выступлениях, публикациях президент США, констатирует политолог.
Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик поделился таким мнением:
Любые попытки украинской власти уйти от предметного разговора об использовании таких средств, ссылаясь на те или иные причины, будут ошибкой. Надо быть готовыми к честному ответу, к откровенному разговору, предупреждает эксперт.
По его словам, если судить о нынешнем алгоритме (что делать, чтоб провести помощь вне бюджетного процесса, т.к. временный бюджет уже подписан, "шатдаун" не произойдет, но вопрос помощи Украины вынесен за скобки), то не факт, что только наших усилий хватить, чтобы добиться всё же выделения этой помощи (к примеру, в рамках отдельного законопроекта). Это – внутриполитическая история США, поясняет эксперт.
Читайте также на портале "Комментарии" - военный и внешнеполитический фронт: где самая сложная ситуация и что может измениться.
Обсуждения
Новости