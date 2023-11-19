О чем говорят процессы внутри США: что нужно делать Украине для продолжения поддержки

Глава Белого дома Джо Байден вновь фактически уравнял террористов из ХАМАС и российский режим в статье Washington Post под названием "США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС". Между тем поддержка Украины в противодействии российской агрессии остается среди американцев на уровне 40%, а количество тех, кто выступает за увеличение помощи Украине на 8% меньше тех, кто считает, что ее нужно сократить (23% против 31%). В американском парламенте уже "сбоят" законопроекты касательно этой самой поддержки. О чем говорят заявления и действия американских политиков в последнее время? В сторону увеличения или уменьшения качнется в итоге поддержка Украины со стороны США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Продолжаются соответствующие дискуссии между представителями демократов и республиканцев

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"Следует отметить, что первоначальная бюджетная резолюция планировалась как определенный двухпартийный консенсус – с целью избегания шатдауна для американских институций на протяжении нескольких месяцев. Там изначально не планировался вопрос помощи Украине, как и ряд других вопросов, которые будут рассматриваться отдельно".

На данный момент, отмечает эксперт, продолжаются соответствующие дискуссии между представителями демократов и республиканцев. Усложняет процесс то, что в нижней палате парламента (Палата представителей) большинство у республиканцев, а в верхней (Сенат) – у демократов. И любые решения должны быть результатом определенного двухпартийного консенсуса, компромиссов.

"В случае с Украиной есть определенный консенсус касательно продолжения военной помощи, а вот касательно прямой бюджетной поддержки и других соответствующих расходов дискуссии продолжаются. Но они не могут длиться вечно. И, скорее всего, к одобрению данных решений американские парламентарии перейдут в период между Днем благодарения (23 ноября) и рождеством (25 декабря). Поддержку нашей страны, похоже, рассмотрят в пакете с помощью Израилю, вопросами укрепления границы с Мексикой. И всё это, конечно, усложняет процесс", – поясняет Петр Олещук.

Важно понимать, продолжает он, что проблема тут не в Украине, а в особенностях американской политики в год перед президентскими выборами. Политическая борьба в такой период активизируются, все вопросы превращаются в средство ведения этой самой борьбы.

"При этом, – акцентирует эксперт, – большинство американских политиков продолжают демонстрировать понимание необходимости поддержки Украины. О чем регулярно заявляют. Они бы этого не заявляли, если бы не было соответствующего запроса со стороны собственных избирателей. Так что, в конце концов, необходимые решения будут приняты. Вопрос лишь во времени. Конечно, подобное затягивание – не очень позитивный сигнал. Но, очевидно, в нынешней ситуации рассчитывать на что-то другое не приходилось".

Для Украины важно продолжение отождествления представителей т.н. "оси зла" с РФ, уверен Петр Олещук. Подчеркивание, что российская агрессия против нашей страны – проявление общей тенденции на дестабилизацию ситуации со стороны авторитарных режимов. И хорошо, что такие параллели постоянно проводит в своих выступлениях, публикациях президент США, констатирует политолог.

Не стоит отказываться от идеи создания каких-либо альянсов с неприятными персонажами из трампистов

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик поделился таким мнением:

"Мы уже столкнулись и еще столкнемся со снижением помощи со стороны США. Это не значит ее полное прекращение, это значит именно снижение. Существует понимание (у демократов и части республиканцев), что поддержку Украины необходимо продолжать. Просто ее объем – снизить, а использование предоставленных средств – усилить".

Любые попытки украинской власти уйти от предметного разговора об использовании таких средств, ссылаясь на те или иные причины, будут ошибкой. Надо быть готовыми к честному ответу, к откровенному разговору, предупреждает эксперт.

"Я не считаю, что надо отказываться от идеи создания каких-либо альянсов с неприятными, как нам кажется персонажами из трампистов. Следует искать возможность достучаться и до них, чтобы сохранит двухпартийную поддержку или хотя бы ее элементы", – уверен Виталий Кулик.

По его словам, если судить о нынешнем алгоритме (что делать, чтоб провести помощь вне бюджетного процесса, т.к. временный бюджет уже подписан, "шатдаун" не произойдет, но вопрос помощи Украины вынесен за скобки), то не факт, что только наших усилий хватить, чтобы добиться всё же выделения этой помощи (к примеру, в рамках отдельного законопроекта). Это – внутриполитическая история США, поясняет эксперт.

"И здесь важны действия украинской власти, чтоб показать, что мы – прозрачны, что уровень коррупции снижен, есть конкретные случаи посадок, – подчеркивает Виталий Кулик. – Возможно, настало время и кадровых решений в окружении президента Зеленского".

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