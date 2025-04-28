Стали известны планы Трампа на следующие 100 дней президентства

В следующие 100 дней, согласно планам администрации Белого дома, Дональд Трамп сосредоточится на заключении новых торговых соглашений и продвижении мирных переговоров. Президент начал масштабную торговую войну с рядом стран, однако пока приостановил действие взаимных тарифов, чтобы дать возможность провести переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что команда Дональда Трампа рассчитывает достичь конкретных договоренностей в течение 90 дней, хотя эксперты считают эти сроки малореалистичными из-за отсутствия конкретных соглашений.

Отдельно отмечаются сложности в переговорах с Китаем, где заявление Трампа нередко противоречит позиции китайской стороны.

В следующем месяце Трамп совершит поездку в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита президент продолжит усилия по достижению мира в войне Украины с Россией.

Хотя Дональд Трамп обещал завершить конфликт уже "в первый день" второго срока, мир остается недостижимым и нет даже приблизительных сроков наступления режима прекращения огня. В субботу президент признал, что российский диктатор Владимир Путин "возможно, не хочет прекращать войну". Тем не менее он все еще не готов действовать радикально по отношению к России и надеется, что с Кремлем все-таки удастся договориться.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп выразил разочарование из-за российского ракетного удара по Киеву и неуверенность относительно намерений Путина прекратить войну. Свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами перед посадкой на борт Air Force One.

По его словам, Путин должен продемонстрировать готовность прекратить войну.

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение", – сказал Трамп.



