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Стали известны планы Трампа на следующие 100 дней президентства

Reuters пишет о том, что хотя Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине уже "в первый день" второго срока, мир остается недостижимым

сегодня, 09:25
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Кравцев Сергей

В следующие 100 дней, согласно планам администрации Белого дома, Дональд Трамп сосредоточится на заключении новых торговых соглашений и продвижении мирных переговоров. Президент начал масштабную торговую войну с рядом стран, однако пока приостановил действие взаимных тарифов, чтобы дать возможность провести переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Стали известны планы Трампа на следующие 100 дней президентства

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что команда Дональда Трампа рассчитывает достичь конкретных договоренностей в течение 90 дней, хотя эксперты считают эти сроки малореалистичными из-за отсутствия конкретных соглашений.

Отдельно отмечаются сложности в переговорах с Китаем, где заявление Трампа нередко противоречит позиции китайской стороны.

В следующем месяце Трамп совершит поездку в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита президент продолжит усилия по достижению мира в войне Украины с Россией.

Хотя Дональд Трамп обещал завершить конфликт уже "в первый день" второго срока, мир остается недостижимым и нет даже приблизительных сроков наступления режима прекращения огня. В субботу президент признал, что российский диктатор Владимир Путин "возможно, не хочет прекращать войну". Тем не менее он все еще не готов действовать радикально по отношению к России и надеется, что с Кремлем все-таки удастся договориться.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп выразил разочарование из-за российского ракетного удара по Киеву и неуверенность относительно намерений Путина прекратить войну. Свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами перед посадкой на борт Air Force One.

По его словам, Путин должен продемонстрировать готовность прекратить войну. 

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение", – сказал Трамп.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us/trumps-next-100-days-feature-trade-deals-peace-talks-torpedoes-officials-say-2025-04-27/
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