Стали известны сценарии, которые ожидают США после выборов: в чем опасность

До голосования на президентских выборах в США осталось 7 дней, и кандидаты Камала Гаррис и Дональд Трамп имеют практически равные шансы на победу. После его завершения, отмечает политолог Юрий Богданов, возможно несколько сценариев.

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Один из сценариев, говорит политолог, это ничья, и это самый менее вероятный сценарий. В таком случае следующего президента изберет Палата представителей, причем у каждого штата будет один голос. Даже если Гаррис победит на всенародном голосовании, вероятно Трамп станет президентом.

Второй сценарий, говорит Богданов, это когда Трамп одерживает победу. Тогда демократы могут оспорить результаты в ключевых штатах. По мнению эксперта, часть дел может попасть в Верховный суд, где три судьи были назначены самим Трампом и связаны с его кругом многочисленными коррупционными скандалами. Это создает риск того, что демократы сочтут решение несправедливыми. Однако большинство избранных демократов, вероятно, примут решение суда, как это было в 2000 году на выборах Буш-Гор.

Третий сценарий – это победа Гаррис. Богданов напомнил, что Трамп всю кампанию продвигает тезис, что демократы готовят массовые фальсификации и продолжает повторять тезис, что выборы 2020 года были сфальсифицированы. Это утверждение поддерживает около 70% избирателей-республиканцев, что демонстрирует силу конспирологических теорий среди избирательного электората. Следовательно, отмечает эксперт, Трамп и его команда готовятся в случае поражения в борьбе с апелляцией к собственной конспирологии. Республиканский национальный комитет уже подготовил несколько сот исков, которые могут быть использованы для обжалования результатов выборов. Однако этот сценарий может не добиться успеха юридически, поскольку губернаторы ключевых штатов готовы подтвердить результаты выборов, добавил эксперт.

"Даже если Трамп проиграет и выборы, и свое юридическое сражение миф о "украденных выборах" может иметь разрушительные последствия для американской демократии. Это приведет к росту политического насилия и деградации демократических институтов, подрывая доверие к выборной системе", – отметил Богданов.

По его мнению, только если результаты выборов будут более или менее неоспоримыми, США могут избежать очередного конфликта. И только, если политика нового президента будет направлена на преодоление раскола общества, США смогут удержать статус ключевого мирового игрока, добавил он.

При этом эксперт добавил, что неопределенность невыгодна Украине, ведь будет затягивать время с выделением помощи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что рейтинги Гаррис и Трампа практически сравнялись.



