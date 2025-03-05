Стало известно, благодаря кому переговоры Трампа с Зеленским могут возобновиться

Республиканцы призывают президента США Дональда Трампа сделать все возможное, чтобы спасти переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в надежде достичь мирного соглашения, которое остановит российскую агрессию и, возможно, предоставит США доступ к богатым полезным ископаемым Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сенаторы-республиканцы надеются, что Трамп и Зеленский смогут оставить позади напряженный разговор в Овальном кабинете, осознавая, что продолжение поддержки Украины со стороны США критически важно для сохранения рычагов влияния Киева в мирных переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"Нет никаких сомнений, что именно Путин был агрессором в Украине и начал жестокое, ничем не спровоцированное нападение. Я надеюсь, что мы сможем достичь справедливого и долговечного мира для Украины, но мы не должны забывать, кто начал эту войну", — заявил один из ведущих республиканцев по вопросам национальной безопасности, председатель Комитета по ассигнованиям Сената Сьюзан Коллинз.

В то время как некоторые ближайшие союзники Трампа хотят, чтобы Зеленский извинился перед президентом, прежде чем Украина получит дальнейшую поддержку США, другие республиканцы пытаются снизить накал ситуации. Они понимают, что исход мирных переговоров может иметь серьезные последствия для лидерства США в НАТО и давней политики сдерживания России.

"Я просто надеюсь, что они смогут вернуть ситуацию в нужное русло и что все удвоят свои усилия. Это историческая возможность, (подписать – ред.) потенциально историческое соглашение", — сказал лидер республиканцев в Сенате Джон Тун.

Сенатор-республиканец Лиза Мурковски подвергла резкой критике пренебрежительное отношение Трампа к Зеленскому, заявив, что жесткие унизительные высказывания Трампа и Вэнса в адрес Зеленского на глазах у всего мира оставили у нее "тошнотворное чувство".

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