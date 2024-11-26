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Стало известно, будет ли Гаррис повторно баллотироваться в президенты США

В Politico раскрыли, какие планы у вице-президента США

сегодня, 13:15
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Кравцев Сергей

Вице-президент США Камала Гаррис после поражения на президентских выборах не намерена опускать руки и хочет продолжить политическую карьеру. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico", со ссылкой на людей из ближайшего окружения чиновницы.

Стало известно, будет ли Гаррис повторно баллотироваться в президенты США

Камала Гаррис. Фото из открытых источников

Отмечается, что Гаррис планирует снова баллотироваться в президенты в 2028 году или попытаться занять пост губернатора в родном штате Калифорния в 2026 году.

По информации СМИ, вице-президент будет изучать эти и другие возможные пути с членами семьи и ближайшими советниками в течение зимних праздников. Сейчас чиновница и ее советники определяют, как и когда Харрис выступит против избранного президента Дональда Трампа и подтвердит свою роль в Демократической партии.

В публикации говорится, что Гаррис будет председательствовать на заседании Конгресса США 6 января 2025 года, где утвердят результаты выборов, а также появится на инаугурации Трампа 20 января.

Указывается, что Гаррис и ее муж Даг Эмхофф собираются покинуть Военно-морскую обсерваторию, на территории которой располагается официальная резиденция вице-президента США. Им нужно решить, переедут ли они в свой дом в Лос-Анджелесе или создадут новую резиденцию в другом месте.

Как пишет издание, окружение вице-президента обеспокоено ее безопасностью, поскольку через шесть месяцев после отставки у нее закончится защита Секретной службы США.

Соратники Гаррис убеждены, что ее поражение на президентских выборах вряд ли нанесет удар по политическому будущему.

"Если она решит не баллотироваться в 2028 году, то первые подсказки о ее политическом будущем могут появиться, когда она станет преемником Ньюсома в Калифорнии", — говорится в статье.

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