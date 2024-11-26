Стало известно, будет ли Гаррис повторно баллотироваться в президенты США

Вице-президент США Камала Гаррис после поражения на президентских выборах не намерена опускать руки и хочет продолжить политическую карьеру. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico", со ссылкой на людей из ближайшего окружения чиновницы.

Камала Гаррис. Фото из открытых источников

Отмечается, что Гаррис планирует снова баллотироваться в президенты в 2028 году или попытаться занять пост губернатора в родном штате Калифорния в 2026 году.

По информации СМИ, вице-президент будет изучать эти и другие возможные пути с членами семьи и ближайшими советниками в течение зимних праздников. Сейчас чиновница и ее советники определяют, как и когда Харрис выступит против избранного президента Дональда Трампа и подтвердит свою роль в Демократической партии.

В публикации говорится, что Гаррис будет председательствовать на заседании Конгресса США 6 января 2025 года, где утвердят результаты выборов, а также появится на инаугурации Трампа 20 января.

Указывается, что Гаррис и ее муж Даг Эмхофф собираются покинуть Военно-морскую обсерваторию, на территории которой располагается официальная резиденция вице-президента США. Им нужно решить, переедут ли они в свой дом в Лос-Анджелесе или создадут новую резиденцию в другом месте.

Как пишет издание, окружение вице-президента обеспокоено ее безопасностью, поскольку через шесть месяцев после отставки у нее закончится защита Секретной службы США.

Соратники Гаррис убеждены, что ее поражение на президентских выборах вряд ли нанесет удар по политическому будущему.

"Если она решит не баллотироваться в 2028 году, то первые подсказки о ее политическом будущем могут появиться, когда она станет преемником Ньюсома в Калифорнии", — говорится в статье.

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