Стало известно, чего на самом деле Трамп хочет от Путина и России

Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России, направленный, в частности, на ограничение деятельности так называемого теневого флота. В то же время, эти меры не стали сокрушительным ударом для Кремля, хотя потенциал для серьезного давления в ЕС есть, отметил экономист Олег Пендзин.

Дональд Трамп

По его мнению, сам факт продления санкционного давления уже является позитивом, однако текущий уровень ограничений выглядит слишком мягким, учитывая масштабы агрессии России.

По словам специалиста, Европейский Союз имеет в арсенале рычаги, способные нанести России реальный экономический ущерб. Речь идет, прежде всего, об ограничениях в таких критических сферах, как энергетика, банковская система, атомная отрасль. Впрочем, до сих пор ЕС избегает подобных шагов, опасаясь внутреннего сопротивления.

Пендзин отметил, что введение более жестких санкций неизбежно ударит и по отдельным странам-членам, в частности, по Венгрии и Словакии, которые критически зависят от поставки нефти через трубопровод "Дружба". Это усложняет достижение общей позиции внутри Союза.

Кроме того, ЕС ожидает непростой разговор с США по поводу торгового партнерства. По словам эксперта, американская сторона заинтересована в увеличении экспорта сжиженного газа и сельскохозяйственной продукции в Европу. По идее, именно в контексте таких переговоров Европа может согласиться на более радикальные меры в отношении российского энергоносителя.

"Вполне вероятно, что в 18 пакете санкций мы увидим запрет на поставку сжиженного российского газа в ЕС. Но это не потому, что европейцы хотят плохое сделать россиянам. Они используют этот механизм, чтобы хоть как-то найти общий язык с Трампом", — отметил Пендзин.

В то же время, экономист подчеркивает, что общая ситуация с давлением на Россию остается сложной. По его словам, Дональд Трамп, скорее всего, не заинтересован в продолжении санкционной политики, а наоборот склоняется к сотрудничеству с Кремлем. В таком случае США будут постепенно перекладывать ответственность за мирные инициативы на Европу.

По мнению эксперта, речь идет о серьезном вызове для ЕС. По его словам, у Союза нет мощностей — ни в сфере вооружений, ни в производстве военной техники.

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