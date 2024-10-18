Стало известно, что может заставить Запад активнее помогать Украине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Единственное, что хоть теоретически может заставить Запад активнее помогать Украине — это страх, что в противном случае будет еще хуже, так на информацию о том, что Украина может восстановить ядерный потенциал, отреагировал член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.
Ядерное оружие Украины
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деталях разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По его словам, Украина выбирает НАТО, однако в случае блокирования движения в Альянс украинской защитой станет собственное ядерное оружие. В этом контексте Зеленский упомянул также "Будапештский меморандум", согласно которому Украина отдала свое ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности.
Также "Комментарии" рассказывали , что издание Bild сообщило о том, что Украина якобы может в течение нескольких недель изготовить ядерную бомбу, поскольку имеет для этого необходимые знания и технологии. Однако президент Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что Украина готовится восстановить ядерный потенциал.
При этом замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил , что Украина, якобы, может создать "грязную бомбу".
Новости