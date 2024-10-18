Стало известно, что может заставить Запад активнее помогать Украине

Единственное, что хоть теоретически может заставить Запад активнее помогать Украине — это страх, что в противном случае будет еще хуже, так на информацию о том, что Украина может восстановить ядерный потенциал, отреагировал член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.

Ядерное оружие Украины

"Поэтому Западу нужно пугать. Не выдумками, а реальными сценариями "что будет, если". Например, по соглашению "НАТО в обмен на территории": захочет ли Запад иметь дело с сотнями тысяч украинцев, имеющих боевой опыт, уже не ведут активных боевых действий против России, и при этом убеждены, что Запад в очередной раз изменил Украине? Ну вот и намеки на украинский A-bomb вкладываются в ту же логику", — отметил Паныч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деталях разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По его словам, Украина выбирает НАТО, однако в случае блокирования движения в Альянс украинской защитой станет собственное ядерное оружие. В этом контексте Зеленский упомянул также "Будапештский меморандум", согласно которому Украина отдала свое ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности.

Также "Комментарии" рассказывали , что издание Bild сообщило о том, что Украина якобы может в течение нескольких недель изготовить ядерную бомбу, поскольку имеет для этого необходимые знания и технологии. Однако президент Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что Украина готовится восстановить ядерный потенциал.

При этом замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил , что Украина, якобы, может создать "грязную бомбу".



