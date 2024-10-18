logo

BTC/USD

68419.85

ETH/USD

2649.28

LTC/USD

74.74

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стало известно, что может заставить Запад активнее помогать Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, что может заставить Запад активнее помогать Украине

Только страх заставит лидеров западных государств более активно помогать Украине

18 октября 2024, 14:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Единственное, что хоть теоретически может заставить Запад активнее помогать Украине — это страх, что в противном случае будет еще хуже, так на информацию о том, что Украина может восстановить ядерный потенциал, отреагировал член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.

Стало известно, что может заставить Запад активнее помогать Украине

Ядерное оружие Украины

"Поэтому Западу нужно пугать. Не выдумками, а реальными сценариями "что будет, если". Например, по соглашению "НАТО в обмен на территории": захочет ли Запад иметь дело с сотнями тысяч украинцев, имеющих боевой опыт, уже не ведут активных боевых действий против России, и при этом убеждены, что Запад в очередной раз изменил Украине? Ну вот и намеки на украинский A-bomb вкладываются в ту же логику", — отметил Паныч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деталях разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По его словам, Украина выбирает НАТО, однако в случае блокирования движения в Альянс украинской защитой станет собственное ядерное оружие. В этом контексте Зеленский упомянул также "Будапештский меморандум", согласно которому Украина отдала свое ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности.

Также "Комментарии" рассказывали , что издание Bild сообщило о том, что Украина якобы может в течение нескольких недель изготовить ядерную бомбу, поскольку имеет для этого необходимые знания и технологии. Однако президент Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что Украина готовится восстановить ядерный потенциал.

При этом замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил , что Украина, якобы, может создать "грязную бомбу".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/pfbid036qEHahwCPNZF7cA2GfwJ1s2GygBiGbFH18Bm7dU7RK9PJcYam3p2b3yUdbQqX4A9l
Теги:

Новости

Все новости