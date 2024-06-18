Стало известно, что на самом деле Трамп думает о выделении помощи Украине

Сенатор-республиканка Джонни Эрнст заявила, что Дональд Трамп в частных разговорах поддерживает оказание военной помощи Украине, хотя публично не выражает однозначной позиции по этому вопросу.

Дональд Трамп

Эрнст отметила, что в частных разговорах Трамп поддерживает военную помощь Украине. Она также прокомментировала слухи, что Трамп публично не поддерживает продление военной помощи Украине. По ее словам, экс-президент достаточно молчалив по этому вопросу, и только в частных беседах признает, что это правильное решение.

В мае 2024 года газета The Washington Post сообщила, что на одном из предвыборных мер Трамп заявил, что если бы Москва начала полномасштабное вторжение в Украину во время его президентства, он приказал бы ее разбомбить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время митинга в Детройте Трамп заявил о своих планах прекратить помощь Украине, критикуя президента Джо Байдена за якобы бесполезную трату денег на войну. Также он отметил, что президент Владимир Зеленский постоянно просит деньги у Соединенных Штатов. Это никогда не кончается, сказал Трамп. Кроме того, он заявил, что разберется с помощью Украины еще до того, как войдет в Белый дом в случае победы на президентских выборах.

Кроме того, известно, что Трамп вновь подчеркнул, что готов очень быстро прекратить войну в Украине, однако не сказал, как именно это будет делать.

Вместе с тем эксперты отмечают, что на самом деле у Трампа меркантильные интересы в отношении Украины. Он публично говорит о том, что хотят слышать его избиратели.



