Стало известно, что Уиткофф предложил Украине, вместо поставок ракет "Томагавк"

В октябре президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон, рассчитывая добиться от США предоставления дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. По данным источников, украинское военное командование планировало использовать их для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и таким образом ослабить экономику РФ, чтобы вынудить Москву к более выгодным для Украины переговорам.

Однако, как сообщает The Wall Street Journal, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил Киеву рассмотреть альтернативную стратегию. По его словам, несколько ракет не изменят ситуацию на поле боя. Вместо этого он рекомендовал украинской стороне обратиться к Дональду Трампу с просьбой предоставить десятилетние налоговые и таможенные послабления, которые, по его утверждению, могли бы стимулировать украинскую экономику и усилить её устойчивость во время войны.

В то же время, отмечает издание, Трамп к моменту визита Зеленского уже провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным. После общения с кремлёвским лидером американский президент принял решение не передавать Украине дальнобойные ракеты. Источники из окружения Трампа сообщили, что он предпочёл сосредоточиться на дипломатических рычагах и экономических инструментах, а не на расширении военной помощи.

Ситуация вызвала неоднозначную реакцию в Киеве: украинская сторона рассчитывала на усиление огневых возможностей, тогда как администрация Трампа фактически предложила перейти к экономическому моделированию давления на Россию.

