Стало відомо, що Віткофф запропонував Україні замість поставок ракет "Томагавк"

У жовтні президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, розраховуючи домогтися від США надання далекобійних крилатих ракет Tomahawk. За даними джерел, українське військове командування планувало використовувати їх для ударів по російських нафтопереробних заводах і таким чином послабити економіку РФ, щоб змусити Москву до вигідніших для України переговорів.

Проте, як повідомляє The Wall Street Journal, спецпредставник президента США Стів Віткофф запропонував Києву розглянути альтернативну стратегію. За його словами, кілька ракет не змінять ситуації на полі бою. Натомість він рекомендував українській стороні звернутися до Дональда Трампа з проханням надати десятирічні податкові та митні послаблення, які, за його твердженням, могли б стимулювати українську економіку та посилити її стійкість під час війни.

У той же час, зазначає видання, Трамп на момент візиту Зеленського вже провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Після спілкування з кремлівським лідером американський президент вирішив не передавати Україні далекобійні ракети. Джерела з оточення Трампа повідомили, що він вважав за краще зосередитися на дипломатичних важелях та економічних інструментах, а не на розширенні військової допомоги.

Ситуація викликала неоднозначну реакцію у Києві: українська сторона розраховувала на посилення вогневих можливостей, тоді як адміністрація Трампа фактично запропонувала перейти до економічного моделювання тиску на Росію.

