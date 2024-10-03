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Стало известно, что заставило Трампа встретиться с Зеленским, хотя он этого не хотел

Трампу доходчиво объяснили, что если он хочет договориться о мире в Украине, ему придется говорить не только с Путиным

сегодня, 10:48
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Ткачик Олеся

При всей критике, которую президент Владимир Зеленский испытал от Дональда Трампа и его окружения, кандидат в президенты США на прошлой неделе таки встретился с главой Украины. Как отмечает политолог Владимир Фесенко, можно и нужно производить поправку на эмоциональные качели Трампа, но в данном случае необходимо все же учитывать и рациональные факторы.

Стало известно, что заставило Трампа встретиться с Зеленским, хотя он этого не хотел

Трамп и Зеленский

"По моему мнению, реакция республиканцев на "Пенсильванский инцидент" была нервно-эмоциональной и явно неадекватной. Но когда Трампа немного попустило, то и вокруг него и в штабе республиканцев нашлись рационально мыслящие люди и смогли объяснить своему кандидату, что конфликтный разрыв с президентом Зеленским и резкая антиукраинская позиция принесут Трампу и республиканцам гораздо больше негатива, чем каких-то выгод", – говорит эксперт.

По его словам, в частности, речь идет о голосах избирателей в том же штате Пенсильвания, и не только выходцах из Украины, а также из Польши. Кроме того, добавляет эксперт, Трампа также могли винить в пророссийской позиции, что он снова подыгрывает одному из врагов Америки.

"Наконец-то, Трампу могли напомнить, что если он хочет договариваться о завершении войны в Украине, то это придется делать не только с Путиным, но и с Зеленским тоже. Мне кажется, что то же в деталях объяснили и Джей Ди Венсу, поэтому на дебатах по своему визаву из Демократической партии он вообще не трогал украинский вопрос", — подчеркнул Фесенко.

Эксперт добавил, что, несмотря на сложные, а также критические обстоятельства, с Трампом можно договариваться, и он может резко менять свою позицию. Другое дело, из-за кого и как влиять на Трампа, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что между Трампом и Зеленским состоялась встреча. Президент ознакомил республиканца с планом победы.




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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid02N4QSX7N6PXeWMcmjp6L4qvXutyPUrdRLffjbnrK7QgNqzUPr8UTh96FxhgcBuH8ml
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