Стало известно, что заставило Трампа встретиться с Зеленским, хотя он этого не хотел

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Ткачик Олеся
При всей критике, которую президент Владимир Зеленский испытал от Дональда Трампа и его окружения, кандидат в президенты США на прошлой неделе таки встретился с главой Украины. Как отмечает политолог Владимир Фесенко, можно и нужно производить поправку на эмоциональные качели Трампа, но в данном случае необходимо все же учитывать и рациональные факторы.
Трамп и Зеленский
По его словам, в частности, речь идет о голосах избирателей в том же штате Пенсильвания, и не только выходцах из Украины, а также из Польши. Кроме того, добавляет эксперт, Трампа также могли винить в пророссийской позиции, что он снова подыгрывает одному из врагов Америки.
Эксперт добавил, что, несмотря на сложные, а также критические обстоятельства, с Трампом можно договариваться, и он может резко менять свою позицию. Другое дело, из-за кого и как влиять на Трампа, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что между Трампом и Зеленским состоялась встреча. Президент ознакомил республиканца с планом победы.
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