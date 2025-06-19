Стало известно, до какого месяца Сенат США отложил санкции против России

Несмотря на консенсус среди сенаторов, США ставят на паузу процесс запуска новых санкций против России как минимум до июля.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Сенат США откладывает рассмотрение законопроекта о санкциях против России и ее торговых партнеров. Соавторы документа Линзи Грэм и Ричард Блюменталь пытаются внести технические правки, которые должны ослабить давление на союзников Украины. Но даже несмотря на широкую поддержку, рассмотрение откладывается как минимум до июля.

Ключевой причиной стала эскалация войны между Израилем и Ираном, а также новые налоговые инициативы республиканцев. По словам сенатора Джона Туна, Сенат "открыт к изменениям", но все еще надеется увидеть сигнал от администрации Трампа.

Сам глава Белого дома Трамп скептически настроен относительно санкций против РФ. Он пока не одобрил законопроект, сосредоточившись на внутренней политике и потенциальном военном конфликте с Ираном. На этом фоне даже законопроекты с широкой поддержкой, такие как регулирование криптовалют, не двигаются.

Сенатор Грэм признал, что санкции придется отложить, но заверил, что вопросы России и Украины остаются для него приоритетом.

"Иран сейчас в центре внимания, но это не значит, что я забыл о России или Украине", – заявил республиканец.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация Белого дома все еще не готова ввести новые санкции против России, поскольку все еще надеется на заключение мирного соглашения по полномасштабной войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время подхода к СМИ сделал президент США Дональд Трамп.



